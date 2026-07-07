Jeden z najważniejszych tuneli w Katowicach zostanie zamknięty. To nie koniec zmian

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Mieszkańców Katowic czekają kolejne zmiany związane z przebudową węzła kolejowego. Od czwartku 9 lipca zamknięty zostanie tunel dla pieszych łączący ul. Tylną Mariacką z ul. Wojewódzką. Jednocześnie otwarte zostanie nowe przejście podziemne przy ul. Paderewskiego.

Duże zmiany dla pieszych w Katowicach. Otwierają nowe przejście

Nowe przejście podziemne przy ul. Paderewskiego zastąpi dotychczasową kładkę nad torami. Do dyspozycji pieszych będą schody i windy po obu stronach, a cały obiekt zostanie wyposażony w oświetlenie.

Jak informują PKP Polskie Linie Kolejowe, nowa przeprawa poprawi komunikację pieszą po zachodniej stronie ścisłego centrum miasta. W przyszłości, po uruchomieniu przystanku Katowice Uniwersytet, będzie również zapewniać dostęp do peronów.

To przejście zna wielu mieszkańców Katowic. Wkrótce zostanie zamknięte na kilka lat

Otwarcie nowego przejścia umożliwi rozpoczęcie przebudowy tunelu łączącego ul. Tylną Mariacką i ul. Wojewódzką. Od 9 lipca obiekt zostanie wyłączony z ruchu. Na czas prac piesi będą musieli korzystać z przejść prowadzących przez wiadukty nad ul. św. Jana oraz ul. Francuską.

To jedno z najważniejszych przejść dla pieszych w śródmieściu Katowic. Tunel, wybudowany jeszcze w czasach dawnego dworca kolejowego przy ul. Dworcowej, od lat ułatwia dojście z południowej części centrum w okolice ulic Mariackiej i Staromiejskiej.

Po przebudowie obiekt będzie bardziej dostępny i bezpieczny. Powstanie winda od strony ul. Wojewódzkiej, a tunel zyska nowe, jaśniejsze oświetlenie. Zakończenie prac zaplanowano na drugi kwartał 2028 roku.

Największa inwestycja kolejowa w regionie

Zmiany są częścią wartej ponad 4,1 mld zł przebudowy katowickiego węzła kolejowego – jednej z największych inwestycji realizowanych obecnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

Projekt obejmuje rozbudowę odcinka Katowice Szopienice Południowe – Katowice – Katowice Piotrowice, przebudowę stacji Katowice, modernizację istniejących przystanków oraz budowę trzech nowych. Modernizowana jest także infrastruktura inżynieryjna, w tym wiadukty kolejowe.

Od jesieni 2024 roku w różnych częściach miasta sukcesywnie zamykane są kolejne wiadukty przeznaczone do rozbiórki i odbudowy. Łącznie przebudowanych zostanie 14 obiektów.

Cała inwestycja ma zakończyć się w 2028 roku. Do tego czasu mieszkańcy Katowic muszą liczyć się z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu kolejowego, drogowego i pieszego.