Katastrofa budowlana w Częstochowie. Zmiana miejsca składania dokumentów do liceum

RMF24

Kandydaci, którzy chcą rozpocząć naukę w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie, od środy 15 lipca będą składać dokumenty rekrutacyjne w innym miejscu. To efekt niedzielnej katastrofy budowlanej w pobliżu szkoły.

Dokumenty będzie można przynosić od środy do poniedziałku do filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Alei Kościuszki w Częstochowie. Decyzję podjęto ze względów bezpieczeństwa - w sąsiedztwie liceum znajduje się dawna bursa, w której w niedzielę wieczorem zawaliła się jedna ze ścian.

W momencie katastrofy w budynku nikogo nie było. Obiekt od kilkunastu lat pozostawał nieużytkowany, był ogrodzony i przeznaczony do rozbiórki. Nikt nie został poszkodowany.

Niewykluczone, że niedzielne zdarzenie przyspieszy planowane prace rozbiórkowe. W miejscu dawnej bursy ma bowiem powstać nowa hala sportowa.