W sieci pojawiły się nagrania, na których widać moment sobotniego wypadku w Wodzisławiu Śląskim. W zderzeniu peugeota z audi zginęło trzech nastolatków, a kolejne dwie młode osoby trafiły do szpitala. Kierowca pierwszego z aut usłyszał zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Zdaniem śledczych nie ustąpił on pierwszeństwa audi, które według nieoficjalnych ustaleń mogło mieć na liczniku nawet 140 km/h w terenie zabudowanym.

Zdjęcia z wypadku udostępnione przez policję. / Śląska policja /

Zderzenie dwóch aut w Wodzisławiu Śląskim

Do tragedii doszło w sobotę ok. godz. 20.30 na skrzyżowaniu ulic Młodzieżowej i Paderewskiego w wodzisławskiej dzielnicy Zawada. Według dotychczasowych ustaleń kierowca peugeota chciał skręcić w lewo w ul. Paderewskiego. Wtedy doszło do czołowego zderzenia z audi, które nadjechało z przeciwnego kierunku. Audi obróciło się wokół własnej osi, a po chwili znalazło się na poboczu, wywracając się na dach. Auto zostało całkowicie zniszczone.

/ Śląska policja /

W sieci pojawiły się nagrania, na których widać moment wypadku.