Liczba ofiar śmiertelnych sobotniego wstrząsu w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju wzrosła do sześciu - poinformował w poniedziałek rano w Bytomiu premier Mateusz Morawiecki.

Znicze przed kopalnią węgla kamiennego Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju / Zbigniew Meissner / PAP

Tragiczny bilans sobotniego wstrząsu w Zofiówce to już sześć ofiar śmiertelnych; wcześniej kopalnia informowała o czterech potwierdzonych zgonach. W sobotę pod ziemią utknęło 10 pracowników. Wciąż poszukiwanych jest sześciu.

Premier: Czarny tydzień dla górnictwa

To był czarny tydzień dla polskiego górnictwa, dla Śląska i dla Polski; kolejni dwaj górnicy, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy w Zofiówce, nie żyją, to jest już sześciu górników z Zofiówki - mówił premier Morawiecki podczas wizyty w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

W godzinach rannych dotarliśmy do dwóch kolejnych pracowników. Pracownicy ci niestety nie dają oznak życia, w chwili obecnej są transportowani do bazy i na powierzchnię - powiedział podczas briefingu dyrektor ds. pracy w kopalni Marcin Gołębiowski.

Gołębiowski zaznaczył, że dalsze informacje zostaną przekazane po tym, jak wykonane zostaną "czynności proceduralne związane z tego typu zdarzeniem". Dopytywany poinformował, że lekarz nie stwierdził jeszcze zgonu transportowanych osób.

Premier Morawiecki zwracał uwagę, że był to czarny tydzień dla polskiego górnictwa, dla Śląska i dla Polski, wskazując na ubiegłotygodniowe katastrofy w kopalniach Pniówek oraz Zofiówka.

Zaznaczył jednocześnie, że jeszcze kilkanaście lat temu, rocznie do różnych akcji, ruszano dużo częściej niż obecnie.

Morawiecki: Szczególnie tragiczne wydarzenia

Teraz odbywa się to rzadziej, ale te wydarzenia, które miały miejsce były szczególnie tragiczne. Były wydarzeniami, które kosztowały życie naszych górników. To pokazuje, jak ten trud górniczy łączy się z niebezpieczeństwem - mówił premier.

Dziękował jednocześnie wszystkim ratownikom, którzy "idą zawsze bez wahania za swoimi przyjaciółmi z braci górniczej ratować życie".

Dziękuję za ich ofiarność, za ich odwagę - podkreślił Morawiecki.

Będzie pomoc dla bliskich zmarłych górników

Chciałbym złożyć najszczersze wyrazy współczucia dla wszystkich rodzin i bliskich. Wprawdzie wiadomo, że nikomu nie przywrócimy życia, ale chcę zapewnić, że państwo nikogo nie pozostawi samemu sobie - dzieci, rodziny, żony, najbliżsi tych górników, którzy zginęli na Zofiówce i Pniówku zostaną otoczeni opieką państwa polskiego - powiedział szef rządu.

Premier podkreślił, że będą przeprowadzone prace sprawdzające, czy wypadki w kopalniach, to efekt nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Te prace niezwłocznie zostaną wykonane, pokażą, czy to wszystko było zbiegiem bardzo nieszczęśliwych zbiegów przypadków i okoliczności, czy doszło do jakichkolwiek zaniedbań - i wtedy będzie trzeba podjąć odpowiednie konsekwencje - oświadczył Morawiecki.

Wstrząs w kopalni Zofiówka

W sobotę ok. godz. 3:40 w chodniku robót przygotowawczych w pokładzie 412 na poziomie 900 metrów kopalni Zofiówka doszło do wstrząsu. W jego rejonie było 52 pracowników; 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu.

To kolejna tragedia górnicza w ostatnich dniach. Wcześniej do wybuchów doszło w kopalni Pniówek. Zginęło w sumie sześć osób - cztery w kopalni, a dwie w szpitalu. Siedmiu górników dotąd nie odnaleziono.

Premier Morawiecki zapowiedział kontrole w kopalniach, by sprawdzić, czy wszystkie sprzęty są w jak najlepszym stanie.