Jest porozumienie w sprawie podwyżek w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Dzisiaj zarząd JSW po raz kolejny spotkał się ze związkowcami i mediatorem. Tym razem stronom udało się dojąć do kompromisu.

/ Zbigniew Meissner / PAP

Jak informuje reporterka RMF FM, wynagrodzenia w JSW mają wzrosnąć o 15,4 procent. Związkowcy stwierdzili, że taki wzrost jest w miarę dobry i akceptowalny. Wcześniej domagali się 25 proc. podwyżki.

Początkowo zamiast podwyżki stawek zasadniczych, zarząd JSW deklarował chęć rozmów o wypłacie nagrody pieniężnej w sierpniu. Później zaproponował 12-procentową podwyżkę płac od stycznia.



Zawarte dziś porozumienie zakończyło spór zbiorowy. Nie będzie więc zapowiadanej na piątek manifestacji górników w Warszawie.



Działające w JSW reprezentatywne organizacje związkowe: Solidarność, Federacja Związku Zawodowego Górników oraz związek Kadra prowadziły w spółce spór zbiorowy na tle płacowym. Mediatorem był senator PiS Wojciech Piecha.

W razie fiaska rozmów, na 10 lutego związkowcy zapowiadali manifestację przed siedzibą Ministerstwa Aktywów Państwowych w Warszawie.

Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i tak liczną chęć wzięcia udziału na manifestacji w Warszawie. To pomogło w uzyskaniu w miarę dobrego porozumienia. Na pewno nie jest to ostatni protest i walka o nasze płace. Pozostał nam jeszcze do załatwienia temat ekwiwalentu za deputat węglowy. Ta sprawa zostanie przez nas załatwiona w najbliższych dniach - poinformowali w środę związkowcy z JSW.