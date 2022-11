"Jarmark na Nikiszu to dla wielu przystanek obowiązkowy podczas przygotowań do świąt. Mnóstwo kulinarnych inspiracji, atrakcji dla najmłodszych, a także możliwość zakupu upominków dla najbliższych od rzemieślników, a wszystko to w scenerii zabytkowego osiedla Nikiszowiec" - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. Wydarzenie odbędzie się w dniach 9-11 grudnia.

Jarmark na Nikiszu / RMF FM

Zapraszam mieszkańców Katowic, ale również całej metropolii do odwiedzenia Jarmarku na Nikiszu, który odbędzie się w dniach 9-11 grudnia, a jeśli dla kogoś jeden weekend to za mało, Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku trwa do 8 stycznia - zachęca do udziału w Jarmarku Marcin Krupa.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych oraz miasto Katowice. Dla wszystkich zainteresowanych udziałem w Jarmarku Na Nikiszu, przygotowano dodatkowe linie autobusowe, z których będzie można korzystać bezpłatnie.

Specjalnie z tej okazji przygotowaliśmy dwie takie linie, które jeździć będą wahadłowo. Pierwsza kursować będzie z katowickiego dworca podziemnego przy Dworcu PKP (stanowisko nr 10), przez Centrum Przesiadkowe Sądowa i Centrum Przesiadkowe Zawodzie (gdzie istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnego parkingu) do przystanku Janów - Zamkowa Skwer, znajdującego się tuż przy terenie wydarzenia. Druga krótsza linia łączyć będzie 2 nieodpłatne parkingi: przy Katowickim Cmentarzu Komunalnym (ul. Murckowska 9), z parkingiem przy rondzie usytuowanym w bliskim sąsiedztwie Nikiszowca (między ul. Gospodarczą a ul. Szopienicką, obok Szpitala Specjalistycznego MAVIT) - informuje Urząd Miasta Katowice.

Stanowiska do odjazdu darmowych autobusów będą oznaczone flagami z logiem Jarmarku Na Nikiszu i miasta Katowice. Autobusy będą miały na wyświetlaczach informacje o Jarmarku. Podczas Jarmarku działać będzie mobilna służba informacyjna, tworzona przez wolontariuszy.

W piątek, 9 grudnia, każda linia autobusowa rozpocznie kursowanie o godz. 14 i będzie jeździć co 30 minut aż do godz. 20:30. W sobotę i w niedzielę, 10-11 grudnia początek kursów zaplanowano na godz. 11, autobusy będą kursowały z częstotliwością co 20 minut. Również do godz. 20:30. Na obu trasach jeździć będą głównie autobusy elektryczne. Szczegóły rozkład, informacja o przebiegu linii oraz usytuowaniu przystanków i parkingów znajduje się na załączonych grafikach.