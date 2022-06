Sześć osób podejrzanych o wprowadzenie do obrotu perfum z podrobionymi znakami towarowymi i udział w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymali policjanci z Zabrza. Przechwycili blisko 2,5 tysiąca sztuk trefnych produktów.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policjanci wkroczyli jednocześnie do czterech mieszkań i do pomieszczeń magazynowych. Zatrzymani to mieszkańcy Zabrza. Jak informuje śląska policja przestępczy proceder prowadzili od 2018 roku. Podróbki perfum przechowywali w pomieszczeniu wynajętym w jednym z biurowców, a sprzedawali je głównie przez portale ogłoszeniowe i społecznościowe.

Policjanci zabezpieczyli blisko 2,5 tysiąca perfum z podrobionymi znakami towarowymi, a także laptopy, telefony, samochody i 28 tys. zł.

Za wprowadzenie do obrotu produktów z podrobionymi znakami towarowymi oraz udział w zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymanym grozi do 5 lat pozbawienia wolności.