Gang rozbity. Spektakularna akcja policji i kontrterrorystów na Śląsku

Jak poinformowała policja w Sosnowcu, zatrzymania to efekt wielomiesięcznej pracy operacyjnej tamtejszych kryminalnych.
W akcji udział wzięli również policyjni kontrterroryści z Katowic, Opola i Kielc oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i straży granicznej. Całość działań prowadzona była pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.
Grupa przestępcza działała od 2023 roku na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Zatrzymano siedmiu mężczyzn w wieku od 37 do 51 lat, w tym lidera gangu.
Kradzieże, narkotyki i odzyskane łupy
Przestępcy specjalizowali się w kradzieżach maszyn budowlanych wraz z osprzętem, elementów infrastruktury kolejowej, elektronarzędzi oraz samochodów.
Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje również, że członkowie grupy prowadzili także działalność związaną z przestępczością narkotykową - podkreślają śledczy.
W trakcie zatrzymań policjanci odzyskali część skradzionego mienia. Zabezpieczono także ponad 600 gramów środków odurzających, gotówkę oraz przedmioty przypominające broń.
Wszyscy zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Dodatkowo postawiono im zarzuty dotyczące kradzieży, kradzieży z włamaniem, paserstwa umyślnego oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających.