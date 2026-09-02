Gang rozbity. Spektakularna akcja policji i kontrterrorystów na Śląsku

RMF24

Sosnowiecka policja zatrzymała siedmiu mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Gang działał na terenie województw śląskiego i małopolskiego, a jego łupem padały maszyny budowlane, elementy infrastruktury kolejowej oraz samochody. Straty oszacowano na około 10 milionów złotych.

Jak poinformowała policja w Sosnowcu, zatrzymania to efekt wielomiesięcznej pracy operacyjnej tamtejszych kryminalnych.

W akcji udział wzięli również policyjni kontrterroryści z Katowic, Opola i Kielc oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i straży granicznej. Całość działań prowadzona była pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu.

Grupa przestępcza działała od 2023 roku na terenie województw śląskiego i małopolskiego. Zatrzymano siedmiu mężczyzn w wieku od 37 do 51 lat, w tym lidera gangu.

Kradzieże, narkotyki i odzyskane łupy

Przestępcy specjalizowali się w kradzieżach maszyn budowlanych wraz z osprzętem, elementów infrastruktury kolejowej, elektronarzędzi oraz samochodów.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje również, że członkowie grupy prowadzili także działalność związaną z przestępczością narkotykową - podkreślają śledczy.

W trakcie zatrzymań policjanci odzyskali część skradzionego mienia. Zabezpieczono także ponad 600 gramów środków odurzających, gotówkę oraz przedmioty przypominające broń.

Fot. Policja śląska

Wszyscy zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Dodatkowo postawiono im zarzuty dotyczące kradzieży, kradzieży z włamaniem, paserstwa umyślnego oraz posiadania znacznych ilości środków odurzających.