Dwa wypadki na Rajdzie Polskim. Lądował śmigłowiec

RMF24

Wypadek na Rajdzie Polski w Śląskiem. Doszło do niego na odcinku specjalnym Ochaby. Na razie wstrzymano start pozostałych załóg.

Wypadek podczas Rajdu Polskiego na odcinku specjalnym Ochaby.

Jak informuje reporter RMF FM, do zdarzenia doszło w sobotę przed południem tuż po starcie pierwszej załogi.

Samochód rajdowy po wejściu w zakręt zjechał w dół i zniknął z pola widzenia kibiców. Nad miejscem wypadku natychmiast pojawił się śmigłowiec ratunkowy.

Według wstępnych informacji auto najprawdopodobniej wypadło z drogi od strony pilota.

Jedynie, co słyszałem, to że rozcinają auto, ale nic więcej nie wiem. No i że auto się paliło – relacjonował jeden z kibiców obecnych na miejscu zdarzenia.

Po godzinie 12 rzecznik imprezy poinformował, że na trasie 82. Rajdu Polski doszło w sumie do dwóch wypadków – drugi miał miejsce w Jastrzębiu-Zdroju.

Andrzej Borowski powiedział, że życiu członków załóg nic nie zagraża. Zostali zabrani do szpitali.

Organizatorzy rajdu podali, że do wypadków doszło na drugim i trzecim „oesie”. Oba odcinki zastały przerwane. Załogi zostały skierowane trasą alternatywną na OS 4 Gmina Jasienica.

Borowski powiedział, że załogi z obu samochodów zostały przewiezione do szpitali.

Służby rajdu zadziałały błyskawicznie. (…) Zostali podjęci z miejsca wypadku; nie ma zagrożenia życia. (…) Rajd ruszył i jedzie dalej - zapewnił.

82. Rajd Polski jest jednocześnie czwartą rundą mistrzostw Europy.