To może być trudny dzień dla kierowców w Śląskiem. Meteorolodzy ostrzegają przed oblodzeniem w południowej części województwa.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ostrzeżenia przed oblodzeniem wydano dla powiatów: pszczyńskiego, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego, a także dla Jastrzębia Zdroju, Żor, Rybnika, powiatu wodzisławskiego i raciborskiego.

Ma padać deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Temperatura spadnie do - 2 st. C. Nawierzchnie mokrych dróg i chodników będą zamarzać. IMGW informuje, że ujemne temperatury utrzymają się do końca tygodnia.