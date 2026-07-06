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Dlaczego tramwaje nie jeżdżą w Częstochowie? Wyjaśniamy decyzję miasta

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 6 lipca (11:30)

W Częstochowa od poniedziałku 6 lipca wstrzymano ruch tramwajowy na trzech miejskich liniach. Pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej - na ulice wyjechały autobusy, które przejęły obsługę dotychczasowych tras. Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, decyzja nie ma związku z awarią ani nagłym uszkodzeniem infrastruktury.

Dlaczego tramwaje nie jeżdżą w Częstochowie? Wyjaśniamy decyzję miasta
Częstochowa bez tramwajów /Shutterstock
  • Dlaczego w Częstochowie wstrzymano ruch tramwajowy na trzech liniach?
  • Jak będzie funkcjonować komunikacja zastępcza w czasie prac?
  • Jak długo potrwają utrudnienia i kiedy tramwaje wrócą na trasy?
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Od 6 lipca w Częstochowie nie kursują tramwaje. Dlaczego?

W okresie wakacyjnym zdecydowano o przeprowadzeniu szczegółowych prac kontrolnych i naprawczych na odcinku między rondem Mickiewicza a Estakadą. Obejmują one nie tylko same tory, ale również sieć trakcyjną oraz infrastrukturę towarzyszącą - przejścia i przejazdy znajdujące się w tym rejonie.

Celem jest wykrycie i usunięcie ewentualnych uszkodzeń oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania całego układu tramwajowego po zakończeniu prac.

Autobusy zamiast tramwajów

W związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego uruchomiono trzy linie autobusowej komunikacji zastępczej. Pojazdy zatrzymują się w pobliżu dotychczasowych przystanków tramwajowych, a także korzystają z wybranych przystanków nocnej linii nr 80.

Według zapowiedzi, prace potrwają około trzech tygodni. Wszystko ma zakończyć się do 26 lipca. Po tym terminie tramwaje mają wrócić na swoje stałe trasy.

Źródło: RMF24
Tagi: Częstochowa tramwaj

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