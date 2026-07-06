Dlaczego tramwaje nie jeżdżą w Częstochowie? Wyjaśniamy decyzję miasta

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W Częstochowa od poniedziałku 6 lipca wstrzymano ruch tramwajowy na trzech miejskich liniach. Pasażerowie muszą korzystać z komunikacji zastępczej - na ulice wyjechały autobusy, które przejęły obsługę dotychczasowych tras. Jak ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek, decyzja nie ma związku z awarią ani nagłym uszkodzeniem infrastruktury.

Od 6 lipca w Częstochowie nie kursują tramwaje. Dlaczego?

W okresie wakacyjnym zdecydowano o przeprowadzeniu szczegółowych prac kontrolnych i naprawczych na odcinku między rondem Mickiewicza a Estakadą. Obejmują one nie tylko same tory, ale również sieć trakcyjną oraz infrastrukturę towarzyszącą - przejścia i przejazdy znajdujące się w tym rejonie.

Celem jest wykrycie i usunięcie ewentualnych uszkodzeń oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania całego układu tramwajowego po zakończeniu prac.

Autobusy zamiast tramwajów

W związku z wyłączeniem ruchu tramwajowego uruchomiono trzy linie autobusowej komunikacji zastępczej. Pojazdy zatrzymują się w pobliżu dotychczasowych przystanków tramwajowych, a także korzystają z wybranych przystanków nocnej linii nr 80.

Według zapowiedzi, prace potrwają około trzech tygodni. Wszystko ma zakończyć się do 26 lipca. Po tym terminie tramwaje mają wrócić na swoje stałe trasy.