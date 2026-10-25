Częstochowa głosuje. Referendum zdecyduje o losie prezydenta i rady miasta

RMF24

Lokale wyborcze otwarto o godz. 7:00. W Częstochowie rozpoczęło się referendum, które może zakończyć kadencję zarówno prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka, jak i całej rady miejskiej. Mieszkańcy mają czas na oddanie głosu do godziny 21:00.

W niedzielę mieszkańcy Częstochowy w trwającym referendum odpowiadają na dwa pytania: czy odwołać prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz czy rozwiązać obecną radę miejską przed końcem kadencji.

Głosowanie odbywa się w ponad 130 obwodach, a lokale wyborcze pozostaną otwarte do godziny 21:00.

Dwie karty do głosowania

Każdy uprawniony do głosowania otrzymuje dwie oddzielne karty – jedną dotyczącą prezydenta, drugą rady miasta. Aby referendum było ważne, musi w nim wziąć udział co najmniej 46 625 osób w sprawie prezydenta oraz 48 754 w sprawie rady miejskiej. Liczby te stanowią 3/5 głosujących w drugiej turze ostatnich wyborów samorządowych.

Afera korupcyjna i zatrzymanie prezydenta

Obecna inicjatywa referendalna pojawiła się po głośnym zatrzymaniu prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w lutym tego roku. Prokuratura zarzuca mu przyjęcie co najmniej 40 tys. złotych łapówki oraz dodatkowych korzyści majątkowych o łącznej wartości nie mniejszej niż 129 tys. zł. Od tamtej pory prezydent nie może pełnić swoich obowiązków, wchodzić do urzędu ani kontaktować się z pracownikami. Sam Matyjaszczyk konsekwentnie utrzymuje, że jest niewinny.

Druga próba odwołania prezydenta

To już druga w tej kadencji próba odwołania prezydenta Częstochowy. W 2025 roku nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów pod wnioskiem o referendum.

Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk objął stanowisko w 2010 r. w wyniku przedterminowych wyborów po odwołaniu w referendum poprzedniego, prawicowego prezydenta Tadeusza Wrony.

Kiedy poznamy wyniki?

Według informacji przekazanych przez delegaturę Krajowego Biura Wyborczego, wyniki referendum powinny być znane w poniedziałek w nocy lub nad ranem.