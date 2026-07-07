Potężne zwolnienia grupowe w śląskim zakładzie. 200 osób straci pracę

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200 osób ma stracić pracę w Walcowni Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach – informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Trudne warunki w branży skłoniły ten śląski zakład do decyzji o zwolnieniach grupowych.

Zwolnienia grupowe w Czechowicach-Dziedzicach

Szykuje się drastyczna redukcja etatów w jednym ze śląskich zakładów. Walcownia Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach ogłosiła nadchodzące zwolnienia grupowe. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, z obecnej załogi liczącej łącznie 447 osób, zatrudnienie ma stracić niemal połowa, bo aż 200 pracowników.

Zakład, którego głównym profilem działalności jest przetwórstwo mosiądzu, uzasadnia, że do cięć w zatrudnieniu zmusza sytuacja w branży.

Trudna sytuacja na rynku przetwórstwa metali. Trwają konsultacje ze związkowcami

Powodem planowanej redukcji zatrudnienia są trudne warunki na rynku przetwórstwa metali. Zwolnienia mają się rozpocząć z końcem sierpnia i według przyjętego harmonogramu potrwają do końca listopada.

Obecnie w zakładzie trwają konsultacje ze związkowcami. Ich celem jest wypracowanie i uzgodnienie ostatecznych warunków zwolnień dla załogi. Zgodnie z planem, te kluczowe rozmowy powinny zakończyć się do 20 lipca.