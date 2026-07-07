Potężne zwolnienia grupowe w śląskim zakładzie. 200 osób straci pracę

Zwolnienia grupowe w Czechowicach-Dziedzicach
Szykuje się drastyczna redukcja etatów w jednym ze śląskich zakładów. Walcownia Metali Dziedzice w Czechowicach-Dziedzicach ogłosiła nadchodzące zwolnienia grupowe. Jak informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek, z obecnej załogi liczącej łącznie 447 osób, zatrudnienie ma stracić niemal połowa, bo aż 200 pracowników.
Zakład, którego głównym profilem działalności jest przetwórstwo mosiądzu, uzasadnia, że do cięć w zatrudnieniu zmusza sytuacja w branży.
Trudna sytuacja na rynku przetwórstwa metali. Trwają konsultacje ze związkowcami
Powodem planowanej redukcji zatrudnienia są trudne warunki na rynku przetwórstwa metali. Zwolnienia mają się rozpocząć z końcem sierpnia i według przyjętego harmonogramu potrwają do końca listopada.
Obecnie w zakładzie trwają konsultacje ze związkowcami. Ich celem jest wypracowanie i uzgodnienie ostatecznych warunków zwolnień dla załogi. Zgodnie z planem, te kluczowe rozmowy powinny zakończyć się do 20 lipca.