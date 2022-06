Wielkie, międzynarodowe święto lekkoatletyczne na Stadionie Śląskim w Chorzowie. 68. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego przyciągnął sławy z całego świata, które chcą przed polską publicznością bić kolejne rekordy. Już 5 czerwca w Chorzowie zobaczymy plejadę lekkoatletycznych gwiazd. Szykują się niezapomniane emocje.

Dawid Tomala / Tomasz Kasjaniuk / Materiały prasowe

Jedną z wielkich atrakcji-niespodzianek będzie występ mistrza olimpijskiego Dawida Tomali, który chce zaatakować rekord świata w chodzie na 1 milę.

Zawsze marzyłem o tym, żeby chód sportowy pojawił się na Stadionie Śląskim, sercu polskiej lekkiej atletyki - mówi Dawid Tomala. Teraz mam to szczęście, że jestem jego ambasadorem (Stadionu Śląskiego - przyp. red), mogę reprezentować Śląsk. Moja rodzina, bliscy, przyjaciele i kibice będą mieli okazję zobaczyć mnie na żywo. To wspaniała promocja naszej konkurencji, marzyłem o tym całe lata. Niewątpliwie złoty medal olimpijski pomógł mi w tym, by móc przeżywać takie wspaniałe zawody. O rekordzie świata, a właściwie jego pobiciu marzę od 2017 roku, kiedy został on ustanowiony przez Toma Boswortha. Wierzę mocno w to, że uda się pobić rekord. Mam nadzieję, że będzie dobra ekipa. Zawsze, gdy z kimś rywalizuję, motywacja i adrenalina jest dużo większa - dodaje mistrz olimpijski.

Sebastian Chmara / Tomasz Kasjaniuk / Materiały prasowe

Chcemy zapewnić najlepszym polskim kibicom mnóstwo pozytywnych wrażeń, dać szansę na zobaczenie na żywo gwiazd naszego sportu - mówi Sebastian Chmara, dyrektor mitingu i wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Już w najbliższą niedzielę serdecznie zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, którego zwyczajnie nie można przegapić. Wstęp na zawody jest bezpłatny. Spodziewamy się wyjątkowej atmosfery w "Kotle Czarownic" - dodaje.

68. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego odbywa się od samego początku dzięki wsparciu samorządu województwa śląskiego. Sponsorem tytularnym jest PKN ORLEN, a organizację zawodów wspierają również Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe, marka 4F Fuel oraz Totalbet.

Sportowe emocje z najwyższej półki wracają na Stadion Śląski - mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego. - Najlepsi lekkoatleci na świecie, reprezentanci Polski i medaliści największych imprez znów wystąpią w legendarnym Kotle Czarownic w trakcie 68. ORLEN Memoriału Janusza Kusocińskiego. Zapraszam wszystkich kibiców na Narodowy Stadion Lekkoatletyczny, wierzę, że i tym razem doping tysięcy gardeł zainspiruje gwiazdy Królowej Sportu do pokonywania własnych barier i walki o zwycięstwo, dostarczając nam niezapomnianych wrażeń i ucząc sportowej rywalizacji w duchu fair-play. Wspierajmy naszych mistrzów w drodze po kolejne sportowe laury - zachęca.

Natalia Kaczmarek / Tomasz Kasjaniuk / Materiały prasowe

Rekordowych wyników i kapitalnej walki możemy się spodziewać właściwie w każdej z rozgrywanych konkurencji. Po raz kolejny formą może zaskoczyć Natalia Kaczmarek, która podczas wtorkowego mitingu w Ostrawie uzyskała wynik 50.16 (rekord życiowy) - to najlepszy rezultat w Europie w tym sezonie i najlepszy wynik Polki od 1977 roku. Szybciej w historii polskiej lekkoatletyki biegała tylko legendarna Irena Szewińska - 49,28 w 1976 roku. Swój rekord - wówczas świata - uzyskała w finale biegu na 400 m igrzysk olimpijskich w Montrealu.



Podczas mitingu w Ostrawie świetny wynik uzyskała też Anna Kiełbasińska - 50.38 (wyrównała rekord życiowy). Bardzo dobry czas uzyskała także piąta we wtorek Justyna Święty-Ersetic - 51,09. To tylko pokazuje, że ukochane przez Polaków "Aniołki" są w wyśmienitej formie i ich przyjazd do Chorzowa będzie z pewnością atrakcją zawodów.



To, co zdarzyło się w Ostrawie, to prawdziwy kosmos. Nie wierzyłam, jak zobaczyłam tablicę z czasem. To niesamowite. Cieszę się, że jestem tak szybka i będę chciała to powtórzyć na "Śląskim". Wcześniejszą życiówkę miałam właśnie na tym stadionie, więc cel jest prosty - śmieje się Natalia Kaczmarek, najszybsza kobieta w Europie na 400 m.

Pia Skrzyszowska / Marek Biczy / Materiały prasowe



Sporo można oczekiwać także po występie Pii Skrzyszowskiej, która w Ostrawie ustanowiła nowy rekord życiowy w biegu na 100 m przez płotki - 12,65 s. To czwarty wynik w historii polskiej lekkoatletyki i najlepszy od lat osiemdziesiątych!

68. ORLEN Memoriał Janusza Kusocińskiego jest jednym z dwunastu światowych mityngów w kategorii złotej World Athletics Continental Tour. Impreza na Stadionie Śląskim rozpocznie się 5 czerwca o godz. 14:45. Wstęp dla kibiców jest wolny, a organizatorzy z okazji Dnia Dziecka przygotują dla najmłodszych piknik pełen atrakcji.