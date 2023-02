Powstały bezkolizyjne skrzyżowania, m.in. wiadukty kolejowe w Miasteczku Śląskim nad drogą (DW 908), nad autostradą A1 oraz w Pyrzowicach nad drogą DW 913.

Ruch pociągów towarowych został przywrócony do obsługi dwóch bocznic na stacji Siewierz od strony Tarnowskich Gór. Tym samym, pociągi wróciły na ten odcinek linii po 30 latach. Jednocześnie, kontynuowane są prace przy budowie sieci trakcyjnej na tym odcinku.

Powstają perony w nowej stacji Pyrzowice Lotnisko oraz na nowych przystankach Miasteczko Śląskie Centrum i Mierzęcice. Zmieniła się stacja Siewierz, gdzie powstało lokalne centrum sterowania, z którego dyżurni będą kierowali ruchem na całej linii.

Przywrócenie ruchu pociągów towarowych na linii Tarnowskie Góry - Siewierz pozwoliło na przeniesienie robót na odcinek Siewierz - Zawiercie. Wymienianych jest 14 km torów, budowana jest sieć trakcyjna oraz przebudowywane są obiekty inżynieryjne. Powstają perony w stacji Poręba i nowy przystanek Zawiercie Kądzielów. Zakończono prace na stacji Zawiercie.



Efektem inwestycji będzie nowa oferta podróży pociągiem, najbardziej ekologicznym transportem zbiorowym, do lotniska Katowice Airport od strony Tarnowskich Gór lub Zawiercia. Przewidywany czas jazdy z Zawiercia do lotniska to 23 minuty, a z Tarnowskich Gór niecałe 20 minut. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie około godzinę.



Dostęp do kolei zwiększy stacja Pyrzowice Lotnisko i nowe przystanki: Miasteczko Śląskie Centrum, Mierzęcice, Zawiercie Kądzielów. Wygodne podróże zapewnią nowe perony na stacjach: Tarnowskie Góry, Siewierz, Poręba i Zawiercie. Wszystkie perony będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Projekt zwiększy rolę kolei jako ekologicznego transportu również w połączeniu z transportem lotniczym.