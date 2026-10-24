Cisza wyborcza przed referendum w Częstochowie. Ważą się losy prezydenta miasta

RMF24

Od północy z piątku na sobotę w Częstochowie obowiązuje cisza wyborcza przed referendum dotyczącym odwołania prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz rady miasta. Cisza potrwa aż do zamknięcia lokali wyborczych, czyli do 21:00 w niedzielę. To czas, w którym wszelka agitacja wyborcza jest surowo zabroniona.

Przez całą sobotę oraz w niedzielę aż do zakończenia głosowania nie wolno prowadzić żadnych działań agitacyjnych. Zakaz obejmuje zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień, rozdawanie ulotek oraz wszelkie inne formy agitacji związanej z referendum.

Za złamanie ciszy wyborczej grożą dotkliwe kary finansowe.

Zakaz publikacji sondaży

W czasie ciszy wyborczej nie można również publikować żadnych sondaży opinii publicznej dotyczących przewidywanych zachowań mieszkańców w referendum ani wyników głosowania. To ważny element mający na celu zapewnienie równości szans wszystkim stronom i spokojny przebieg głosowania.

Gdzie i kiedy można głosować?

Lokale wyborcze w Częstochowie będą otwarte w niedzielę od godziny 7:00 do 21:00. Wyjątkiem są obwody odrębne, takie jak szpitale, domy pomocy społecznej, hospicja czy areszt śledczy – tam głosowanie rozpocznie się o godzinie 10:00.

Miasto zostało podzielone na 135 obwodów głosowania, w tym 126 stałych i 9 odrębnych.

Kto może wziąć udział w referendum?

Prawo do głosowania mają wszystkie osoby pełnoletnie, posiadające czynne prawo wyborcze i zamieszkujące na stałe w Częstochowie. To właśnie oni zdecydują, czy obecny prezydent oraz rada miasta pozostaną na swoich stanowiskach.

Według informacji przekazanych przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie, oficjalne wyniki referendum powinny być znane w poniedziałek w nocy lub nad ranem. Wszystko zależy od sprawności liczenia głosów i przekazywania danych.