Chińska szajka okradła mieszkańców Żywca. Dziesiątki tysięcy złotych strat

RMF24

Śląska policja zatrzymała obywatela Chin podejrzanego o udział w międzynarodowej grupie przestępczej, która wyłudziła ponad 75 tysięcy złotych, kupując karty podarunkowe w sklepach na terenie Żywca i okolic. Dwóch innych podejrzanych zdążyło już opuścić Polskę. Prokuratura zapowiada dalsze działania w tej sprawie.

Od lipca do września 2026 roku w sklepach w rejonie Żywca doszło do serii nietypowych transakcji. Nieznani sprawcy regularnie kupowali karty podarunkowe, płacąc za nie zbliżeniowo przy użyciu telefonów komórkowych. Łączna wartość zakupionych kart przekroczyła 75 tysięcy złotych.

Jak ustalili śledczy, pieniądze pochodziły z kont bankowych osób trzecich, które padły ofiarą oszustwa.

Fałszywe SMS-y i wyłudzone dane

Mechanizm działania przestępców był dobrze przemyślany. Ofiary otrzymywały SMS-y z informacją o rzekomym długu za opłatę parkingową. Wiadomości zawierały link do fałszywej strony płatności, za pomocą której przestępcy przejmowali dostęp do kont bankowych nieświadomych użytkowników. Następnie środki z tych kont wykorzystywano do zakupu kart podarunkowych, które łatwo można było spieniężyć lub przekazać dalej.

Tymczasowy areszt i śledztwo w toku

W ręce policji wpadł jeden z podejrzanych – obywatel Chin, który przebywał w Polsce nielegalnie. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Dwóch innych członków grupy zdążyło wyjechać z kraju przed zatrzymaniem. Prokuratura nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Śledczy sprawdzają, czy grupa działała również w innych regionach Polski.