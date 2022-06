10 nowych kamer pojawiło się w 5 dzielnicach w Katowicach. 20 dodatkowych będzie w Śródmieściu. Wszystkie to część Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA).

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

10 kamer pojawiło się już w pięciu dzielnicach - tj. w Murckach, Bogucicach, Zawodziu, Dąbrówce Małej i na Koszutce w ramach zadania pn.: "Zaprojektowanie i wykonanie 3 monitoringów wizyjnych włączanych do Katowickiego Inteligentnego Systemu Monitoringu i Analizy (KISMiA)".

To kamery obrotowe - monitorujące wszystko to, co dzieje się wokół urządzenia. Koszt tej rozbudowy systemu to 687 tys. zł. W 2021 roku Straż Miejska podjęła 3517 interwencji na podstawie zapisów z KISMiA, a policja wykorzystała do prowadzonych postępowań materiały z monitoringu 624 razy - podaje infokatowice.pl.

Nowe kamery pojawią się także w Śródmieściu

20 kamer pojawi się w 15 miejscach w ścisłym centrum Katowic. Trwa rozstrzygnięcie przetargu - zgłosiło się dwóch oferentów. Po podpisaniu umowy o wartości 300 tys. zł. wykonawca będzie miał na zrealizowanie inwestycji 90 dni.

Jak poinformował Tomasz Kępa, zastępca naczelnika wydziału zarządzania kryzysowego w katowickim magistracie, wszystkie kamery podłączone zostaną do systemu KISMiA. Zastosowana technologia informatyczna wspomaga wykrywanie szeregu zdarzeń.

Po ich zarejestrowaniu system za pomocą alertów powiadamia o nim dyspozytorów monitoringu. W najbliższych miesiącach do systemu zostaną włączone kolejne kamery rejestrujące stały obszar. Wszystkie działania inwestycyjne w obszarze rozbudowy systemu, to działania bezpośrednio skierowane na poprawę bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenie efektywności działania służb - wyjaśnia Tomasz Kępa.

W kolejnych miesiącach tego roku miasto przejmie także 25 kamer zlokalizowanych w rejonie DK 81 i DK 86. Kamery będą monitorować natężenie ruchu i ewentualne niepożądane zdarzenia w ich przebiegu.