Z porady asystentów zdrowienia będzie można skorzystać w powstającym w Bytomiu (woj. śląskie) Centrum Zdrowia Psychicznego. Placówkę tworzy Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w ramach pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Asystent zdrowienia to jest osoba po ciężkim - i tutaj zaznaczmy: ciężkim - kryzysie zdrowia psychicznego. Czyli taka, która rzeczywiście doznała zarówno choroby jak i tego, jak działa system, jak działa leczenie na własnej skórze. Ona przez to, że z tej choroby wyszła i utrzymuje się długo w stabilnym stanie - mówi dr Wojciech Sołtys kierujący Oddziałem Psychiatrii w bytomskim szpitalu.

Jak dodaje, asystent zdrowienia to osoba przeszkolona, "bo to są osoby po specjalistycznych kursach i jest w stanie zapewnić taką łączność pomiędzy światem pacjentów a światem personelu - przekraczać trochę granice". Asystent zdrowienia to jest most między tymi światami - zaznacza dr Sołtys.

Założeniem powstających Centrów Zdrowia Psychicznego jest możliwość otrzymania bezpłatnego wsparcia przez całą dobę - bez skierowania i zapisywania się na wizytę.

Centra mają służyć osobom dorosłym.