Siemianowiccy policjanci wraz z mundurowymi z woj. wielkopolskiego zatrzymali 15-letniego oszusta, który zakładał fałszywe konta w portalach internetowych. Nastolatek oferował różne przedmioty do sprzedaży i pobierał zaliczki za pomocą BLIK-a.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Policja z Siemianowic Śląskich zatrzymała młodego chłopaka podczas wypłacania pieniędzy z bankomatu. Oszustem okazał się 15-letni mieszkaniec Chorzowa. Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka, w której spędził noc.



Według policjantów, 15-latek od paru miesięcy umieszczał fałszywe ogłoszenia, oszukując osoby zainteresowane zakupem wystawionych przez niego przedmiotów. Śledczy zajmują się teraz dotarciem do wszystkich pokrzywdzonych. O losie 15-latka zadecyduje sąd rodzinny.



Sprawa wyszła na jaw, gdy do śledczych z Komisariatu Policji w Poznaniu-Jeżyce zgłosiła się kobieta, która została oszukana przy zakupie telefonu komórkowego przez portal internetowy. Sprzedający poinformował ją, że musi wpłacić zaliczkę w wysokości 400 złotych, aby telefon został wysłany. Kupująca dokonała opłaty BLIK-iem, po czym konto sprzedającego zostało usunięte.



Przesłana zaliczka została wypłacona w bankomacie w Siemianowicach Śląskich. Po paru dniach sprzedający skontaktował się z nią ponownie, prosząc o przesłanie BLIKI-em pozostałej kwoty. Kobieta zorientowała się wtedy, że ma do czynienia z oszustem i poinformowała o tym policjantów.