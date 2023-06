Propozycje 133 mikrowypraw we wszystkich 41 gminach tworzących Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię złożą się na program planowanego na 1-2 lipca święta pod nazwą „Kierunek GZM”. W Metropolii po raz pierwszy obchodzono je rok temu – w piątą rocznicę powołania tej organizacji.

Zamek w Będzinie / Shutterstock

Jak uściślił we wtorkowej informacji Łukasz Zych z biura prasowego GZM, "Kierunek GZM" to festiwal mikrowycieczek do niezwykłych miejsc i okazja do świętowania urodzin - 1 lipca minie 6 lat od powstania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Zapraszamy do wspólnego świętowania oraz do poznawania i doświadczania Metropolii w niecodzienny sposób. To zaproszenie dla wszystkich, naszych mieszkańców, jak i ludzi spoza, do spędzenia tego lipcowego weekendu z nami - powiedział, cytowany przez Zycha, przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak.

Metropolia to nie tylko atrakcyjne miejsce zamieszkania, pracy czy nauki, ale też świetny kierunek, jeśli chodzi o turystykę, miejsce do odpoczynku i spędzania czasu wolnego - ocenił Karolczak.

Tegoroczne święto rozpocznie się o wchodzie słońca, o godz. 4.36 na Wzgórzu Zamkowym w Będzinie. Tego dnia pod będzińskim zamkiem i nad Czarną Przemszą będzie też można zjeść wspólne śniadanie, popływać kajakiem, ćwiczyć jogę, puszczać wianki czy przyglądać się kulinarnym pokazom i zmaganiom rycerzy.

Powiosłować w czasie święta będzie można również w innych miejscach GZM. Kajakami będzie można popłynąć rzeką Dramą między Zawadą w gminie Zbrosławice a Pyskowicami oraz Białą Przemszą - z sosnowieckich Maczek do Trójkąta Trzech Cesarzy. Na chętnych kajaki i rowery wodne czekać będą przy zaporze w Przeczycach, w gminie Mierzęcice.

Z perspektywy rowerowego siodełka będzie można zobaczyć ciekawe zakątki Rudy Śląskiej, Pyskowic i gminy Gierałtowice. Wydarzeniem będzie rajd rowerowy po gminach południowej części Metropolii - z dwoma wariantami trasy ze wzgórza Klimont w Lędzinach: trudniejsza i łatwiejsza.

Z innych środków lokomocji: na Kanał Gliwicki w Pławniowicach wypłynie specjalny statek, Tychy śladami Ryśka Riedla przemierzał będzie trolejbus, a zabytkowy miejski Ikarus przejedzie z Tarnowskich Gór, przez Świerklaniec, do lotniska.

W Katowicach będzie można pospacerować w cieniu murckowskich buków, w Bobrownikach - szukać śladów bobrów, a w Siemianowicach sprawdzić, co kryje się pod nazwą "kosmatka owłosiona".

Część mikrowypraw będzie prowadziła w miejsca na co dzień niedostępne. Będą to nieznane szerszej zakamarki chorzowskiego teatru, dąbrowskiego pałacu i lotniska, najpiękniejsze klatki schodowe w Bytomiu, wnętrze dawnego aresztu i fabryka organów w Zabrzu.

W Tychach będzie można potrenować lekkoatletykę zwiedzając stadion i Tyską Galerię Sportu. W Bieruniu straszyć będą utopce, w Radzionkowie - upiory. Piekary Śląskie będzie można zwiedzić śladami przedwojennych fakenewsów, a Siemianowice i Sosnowiec - przemysłowców.

Wszystkie wydarzenia dla uczestników "Kierunku GZM" będą bezpłatne, jednak wiele wymaga wcześniejszej rejestracji (kierunekgzm.pl). Aby skorzystać również z bezpłatnego transportu zbiorowego, należy pobrać ze strony internetowej święta specjalny kupon.