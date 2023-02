125 agregatów prądotwórczych dla Ukraińców zakupili paulini dzięki ofiarom, składanym przez pielgrzymów na Jasnej Górze w okresie Bożego Narodzenia i na początku roku. We wtorek zostały one przewiezione na Ukrainę i wkrótce trafią do gospodarstw domowych - poinformowali przedstawiciele sanktuarium.

/ Shutterstock Za przyłączenie się do zbiórki podziękował ofiarodawcom kustosz Jasnej Góry o. Waldemar Pastusiak. To właśnie z ich mniejszych i większych ofiar, składanych do skarbon, możemy tę pomoc dalej świadczyć. Zapewniamy również, że dokładamy wszelkich starań, żeby wszystko to, co kupujemy, trafiało bezpośrednio do osób najbardziej potrzebujących - powiedział kustosz, cytowany przez Biuro Prasowe Jasnej Góry. Zakupione agregaty trafią do gospodarstw domowych, zwłaszcza na wsiach, blisko linii frontu, gdzie całkowicie została zniszczona infrastruktura. Pieniądze na ten cel pochodzą z ofiar pielgrzymów składanych w okresie świątecznym i w styczniu przy szopkach jasnogórskich. To kolejny już transport z pomocą humanitarną wysłany dzięki środkom zabranym w częstochowskim sanktuarium. Jasna Góra pomaga Ukraińcom od początku rosyjskiej agresji. Schronienie znalazły tu matki z dziećmi, dla uchodźców organizowane są nabożeństwa w ich ojczystym języku, paulini wysyłają do Ukrainy pomoc materialną. Cały czas sanktuarium jest miejscem wielkiej modlitwy o pokój – dodaje Biuro Prasowe Jasnej Góry.

