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Zuchwała kradzież na Podkarpaciu. Policja odzyskała sztabki złota i biżuterię warte fortunę

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 września (09:39)

Tarnobrzescy i rzeszowscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Tarnobrzega podejrzanych o kradzież z włamaniem. Łupem złodziei padła biżuteria i sztabki złota warte blisko 300 tysięcy złotych. Policja odzyskała skradzione mienie, a sprawcy usłyszeli już zarzuty.

Zuchwała kradzież na Podkarpaciu. Policja odzyskała sztabki złota i biżuterię warte fortunę
Łupem złodziei padło złoto i biżuteria /Policja

Do przestępstwa doszło 1 września w jednym z domów jednorodzinnych w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie). Sprawcy wykorzystali nieobecność właścicielki i dostali się do budynku przez garaż. Z domu zniknęła biżuteria oraz sztabki złota. 

Straty oszacowano na blisko 300 tysięcy złotych.

Szybka akcja policji

Na miejscu funkcjonariusze wykonali dokumentację fotograficzną i przeprowadzili oględziny z udziałem technika kryminalistyki oraz psa służbowego. Dzięki żmudnej analizie materiału dowodowego i współpracy z policjantami z Rzeszowa, udało się wytypować dwóch podejrzanych. 

42-latek został zatrzymany na terenie województwa łódzkiego, gdzie ukrył się po włamaniu. 49-latek wpadł w ręce policji w Tarnobrzegu. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Policjanci odzyskali skradzioną biżuterię i sztabki złota.

Młodszy z zatrzymanych usłyszał łącznie 7 zarzutów – odpowie za kradzieże i włamania. Starszy mężczyzna odpowie za pomocnictwo i paserstwo. Obu grozi do 10 lat więzienia. 


Źródło: RMF24
Tagi: kradzież
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