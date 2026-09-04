Zuchwała kradzież na Podkarpaciu. Policja odzyskała sztabki złota i biżuterię warte fortunę

RMF24

Tarnobrzescy i rzeszowscy policjanci zatrzymali dwóch mieszkańców Tarnobrzega podejrzanych o kradzież z włamaniem. Łupem złodziei padła biżuteria i sztabki złota warte blisko 300 tysięcy złotych. Policja odzyskała skradzione mienie, a sprawcy usłyszeli już zarzuty.

Do przestępstwa doszło 1 września w jednym z domów jednorodzinnych w Tarnobrzegu (woj. podkarpackie). Sprawcy wykorzystali nieobecność właścicielki i dostali się do budynku przez garaż. Z domu zniknęła biżuteria oraz sztabki złota.

Straty oszacowano na blisko 300 tysięcy złotych.

Szybka akcja policji

Na miejscu funkcjonariusze wykonali dokumentację fotograficzną i przeprowadzili oględziny z udziałem technika kryminalistyki oraz psa służbowego. Dzięki żmudnej analizie materiału dowodowego i współpracy z policjantami z Rzeszowa, udało się wytypować dwóch podejrzanych.

42-latek został zatrzymany na terenie województwa łódzkiego, gdzie ukrył się po włamaniu. 49-latek wpadł w ręce policji w Tarnobrzegu. Obaj trafili do policyjnego aresztu. Policjanci odzyskali skradzioną biżuterię i sztabki złota.

Młodszy z zatrzymanych usłyszał łącznie 7 zarzutów – odpowie za kradzieże i włamania. Starszy mężczyzna odpowie za pomocnictwo i paserstwo. Obu grozi do 10 lat więzienia.