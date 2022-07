​Żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej włączyli się w akcję "Żołnierska Pamięć". W ramach akcji uporządkowali mogiły bohaterów walk o wolność i niepodległość Polski - poinformowała rzeczniczka brygady ppor. Magdalena Mac.

Miejsce pamięci Powstania Warszawskiego/ Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Jak podkreśliła rzeczniczka, zbliżająca się 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, to ważny dzień dla każdego żołnierza Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierska pamięć jest elementarną częścią żołnierskiego etosu - dodała ppor. Mac.



Żołnierze podkarpackiej brygady przez ostatnie dni w ramach akcji "Żołnierska Pamięć" porządkowali w regionie groby wojskowych.



Jak zaznaczyła rzeczniczka, do akcji włączyli się wszyscy Terytorialsi z całego Podkarpacia. Żołnierze uporządkowali miejsca pamięci oraz zapalili znicze - dodała.



Zdaniem ppor. Mac, to ważne, by pamiętać o wydarzeniach z naszej przeszłości. O cichych, czasem nawet zapomnianych bohaterach. Pragniemy utrzymać tradycję dbając o porządek na grobach zmarłych żołnierzy oraz pomnikach pamięci - stwierdziła.



Służba wojskowa każdego noszącego wojskowy mundur jest kontynuowaniem drogi wszystkich, którzy mundur ten nosili. Pamiętamy o powstańcach, każdego dnia dając swoim zachowaniem wzór dla kolejnych pokoleń przekazując nasze wartości, motywację i doświadczenie - podkreśliła ppor. Mac.



Inicjatywa "Żołnierska Pamięć" ma przypominać młodym pokoleniom żołnierzy o poświęceniu i bohaterstwie ich poprzedników oraz ciągłości Sił Zbrojnych.



My, jako kontynuatorzy misji, będziemy pamiętać o tym, co było i przekazywać młodszym pokoleniom wartości, jakie nasi kombatanci zdążyli nam przekazać jeszcze za życia - zadeklarowała rzeczniczka podkarpackiej brygady.