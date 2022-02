Do Wojewódzkiego Szpitala imienia Świętego Ojca Pio w Przemyślu z godziny na godzinę przybywa coraz więcej uchodźców. To nie tylko Ukraińcy, ale i osoby innych narodowości. Lecznica jest przygotowana na przyjazd kolejnych pacjentów, ale prosi też o pomoc. „Ogranicza nas bariera językowa. Jeżeli byłby ktoś chętny do pomocy, to zapraszamy. Chodzi o pomoc osób, które znają języki afrykańskie” – mówi zastępca kierownika SOR-u przemyskiego szpitala Paweł Trojan.

