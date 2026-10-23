Zmarł 3-latek potrącony przez karetkę. Pokaz ratownictwa zakończony tragedią

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Zmarł trzyletni chłopiec, który został potrącony przez karetkę pogotowia. Do tragicznego wypadku doszło kilka dni temu podczas zajęć edukacyjnych ratownictwa medycznego w przedszkolu w Jedliczu na Podkarpaciu.

Na terenie Przedszkola Samorządowego w Jedliczu na Podkarpaciu odbywały się zajęcia edukacyjne z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Pokaz przygotowali wykładowcy i studenci kierunku Ratownictwo Medyczne Państwowej Akademii Nauk Stosowanych (PANS) w Krośnie. Niestety, w trakcie prezentacji doszło do tragicznego wypadku – 3-letni chłopiec został potrącony przez ambulans dydaktyczny.

Natychmiastowa pomoc i walka o życie

Po wypadku dziecku natychmiast udzielono profesjonalnej pomocy medycznej. Zespół ratownictwa medycznego przetransportował chłopca z poważnym urazem głowy do szpitala klinicznego w Rzeszowie. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, w piątek chłopiec zmarł. Informację o śmierci potwierdził zarówno szpital, jak i Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

Sprawą wypadku zajmuje się Prokuratura Rejonowa w Krośnie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo oraz nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Jak dotąd nikt nie usłyszał zarzutów.

Po zdarzeniu zatrzymano kierowcę ambulansu oraz dwie opiekunki z przedszkola – wszyscy zostali przesłuchani w charakterze świadków i zwolnieni. Prokuratura podkreśla, że śmierć dziecka nie zmienia biegu śledztwa.

Oświadczenie uczelni i słowa współczucia

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie wydała oficjalne oświadczenie, w którym wyraziła głębokie współczucie dla rodziców, bliskich oraz nauczycieli przedszkola. Rektor uczelni, dr hab. Zbigniew Barabasz, zapewnił o pełnej współpracy z organami ścigania i deklarował chęć rzetelnego wyjaśnienia przyczyn tragedii. Podkreślił również, że w ponad 25-letniej historii działań edukacyjnych uczelni nigdy nie doszło do podobnej sytuacji.

Ze względu na dobro śledztwa i poszkodowanych, prokuratura nie udziela obecnie szczegółowych informacji na temat postępowania. Władze uczelni oraz przedszkola zapewniają o współpracy z odpowiednimi służbami i deklarują gotowość do podjęcia wszelkich działań mających na celu wyjaśnienie okoliczności tragedii.