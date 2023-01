Do zderzenia lokomotywy z samochodem osobowym doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Przysiekach w powiecie jasielskim (woj. podkarpackie). Na szczęście nikt nie został ranny.

Zdjęcie z miejsca wypadku / T. Czech / podkarpacka policja /

Do zdarzenia doszło dziś po godzinie 10 na przejeździe kolejowym w Przysiekach. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 69-letni kierujący osobową kią zignorował znak "STOP" i wjechał wprost przed nadjeżdżającą lokomotywę. Doszło do kolizji.

Jak informują policjanci, siedzący kierowca osobówki może mówić o dużym szczęściu, ponieważ nie odniósł żadnych obrażeń. Został ukarany mandatem karnym.

Funkcjonariusze przypominają, że przejazd, to miejsce, gdzie uczestnicy ruchu drogowego powinni zachować szczególną ostrożność.

"Niezależnie czy jest wyposażony w zapory, sygnalizację świetlną, czy jest oznakowany tylko znakami, musimy się do nich bezwzględnie stosować. Dotyczy to zarówno kierujących pojazdami, jak i pieszych. Niestety to głównie z powodu ignorowania znaku STOP, czerwonego światła na sygnalizatorze, wjeżdżania lub wchodzenia na przejazd w czasie opuszczania rogatek, dochodzi do niebezpiecznych, często tragicznych zdarzeń na przejazdach drogowo-kolejowych. Pamiętajmy, że wjeżdżając lub wchodząc na przejazd kolejowy, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność i upewnić się, że nie zbliża się pojazd szynowy" - przypominają policjanci.