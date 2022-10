Około 60-letni mężczyzna zmarł w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. To pierwsza ofiara śmiertelna zatrucia czadem na Podkarpaciu w tym sezonie grzewczym – poinformował rzecznik podkarpackich strażaków bryg. Marcin Betleja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło około godziny 6:00 rano w domu jednorodzinnym w miejscowości Grzęska koło Przeworska na Podkarpaciu.

W budynku strażacy wykryli duże stężenie czadu. Źródłem tego toksycznego gazu najprawdopodobniej był piec kaflowy, służący do ogrzewania tego domu - poinformował rzecznik.



Dodał, że jest to pierwsza ofiara śmiertelna tlenku węgla w tym sezonie grzewczym na Podkarpaciu.



Przekazał jednocześnie, że w tym roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do ponad 150 interwencji związanych z obecnością tlenku węgla w domach i mieszkaniach. Pięć osób zmarło, a 34 z objawami zatrucia tym toksycznym gazem trafiły do szpitali - wskazał brygadier.



Zwrócił uwagę, że sezon grzewczy dopiero się rozpoczyna i zaapelował o sprawdzenie przewodów kominowych, przewodów wentylacyjnych, o zlecenie sprawdzenia urządzeń, którymi będziemy ogrzewać domy i mieszkania. Zainstalujmy w domach czujkę tlenku węgla i czujkę dymu. To są niedrogie urządzenia, łatwe w instalacji, które mogą nam uratować życie - zaapelował bryg. Betleja.