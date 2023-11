Zakończyła się przebudowa kolejnego odcinka ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie. Jezdnia została poszerzona do dwóch pasów ruchu, wybudowano chodnik i wymieniono oświetlenie.

/ Materiały prasowe

Jak poinformował Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa, inwestycja dotyczyła fragmentu drogi pomiędzy dojazdem do ronda im. Tomasza Stańki, a przebudowanym wcześniej odcinkiem biegnącym w kierunku ulicy Strzelniczej.

Jezdnia została poszerzona do sześciu metrów. Dzięki temu mieszczą się dwa pasy ruchu. Wcześniej droga na tym odcinku miała tylko od 4 do 4,5 metra, co powodowało utrudnienia w poruszaniu się samochodów - przypomniał Artur Gernand.

Wzdłuż ulicy powstał chodnik, wody opadowe z rowów będą spływać do nowej kanalizacji deszczowej, wybudowano także oświetlenie. Najdroższym elementem inwestycji była wymiana gruntu. Z uwagi na obciążenia, konieczne było zwiększenie nośności jezdni.

Dodatkowo wybudowano także chodnik na odcinku od istniejącej ścieżki w Parku Niezapominajki w kierunku skrzyżowania z ul. Pleśniarowicza.

Budowa już się zakończyła, trwają prace porządkowe. Kierowcy będą mogli jeździć ulicą po odbiorze inwestycji, który planowany jest w najbliższym czasie.