Co najmniej dwa razy w tygodniu będzie można polecieć z podrzeszowskiej Jasionki do Rzymu. Pierwszy samolot ze stolicy Włoch wylądował na lotnisku Rzeszów-Jasionka w środę po popołudniu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prezes portu lotniczego Rzeszów-Jasionka Adam Hamryszczak przypomniał, że w tym sezonie wakacyjnym z Jasionki można udać się do ponad 20 kierunków, ale spośród destynacji oferowanych w lotach regularnych na pierwszy plan wysuwa się połączenie Wizz Air właśnie do stolicy Italii.

To destynacja całoroczna, z dogodnym rozkładem zarówno dla pasażerów wyjeżdżających na wakacje, jak i udających się na krótkie wypady urlopowe czy biznesowe- zaznaczył Hamryszczak.

Zdaniem rzecznika lotniska Waldemara Mazgaja zainteresowanie lotami do Rzymu jest spore.

W środę do Rzymu poleciał samolot pełen pasażerów, a przewoźnik do oferowanych latem samolotów w środy i niedziele dokłada jeszcze loty w niektóre piątki - dodał Mazgaj.

Marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, cytowany w komunikacie przesłanym przez rzecznika lotniska zauważył, że Rzym to bardzo atrakcyjny kierunek, cieszący się dużą popularnością, nie tylko w okresie wakacyjnym.

Jestem przekonany, że ta nasza oferta z Jasionki także będzie cieszyła się wielkim zainteresowaniem. W końcu my też możemy powiedzieć, że "wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" - zaznaczył marszałek.

Ocenił, że uruchomienie tego połączenia to kolejny duży krok w rozwoju Portu Lotniczego w Jasionce.

W środy samoloty będą startować z lotniska w Fiumicino, największego portu lotniczego Włoch, o 14.05, w Jasionce wylądują o 16.20. W drogę powrotną z Rzeszowa udadzą się o 16.55, by na lotnisku w Rzymie być o 19.20. Natomiast w niedzielę z Włoch wylatują o 6.55, w Rzeszowie są o 9.10, zaś w drogę powrotną ruszają o 9.45, by dolecieć do Italii na 12.10.

Na trasie pomiędzy Jasionką a Fiumicino operować będą Airbusy A321neo. To nowoczesne, komfortowe, wąskokadłubowe, paliwooszczędne samoloty, charakteryzuje się znaczącą redukcją hałasu i emisji CO2, które zabierają na pokład do 239 pasażerów.

Niskokosztowe taryfy Wizz oraz bogata sieć tras sprawiają, że podróżowanie jest teraz przystępne dla wszystkich, a pasażerowie mogą planować fascynujące podróże i odkrywać świat. Cieszymy się także, że możemy obsługiwać naszą najnowszą trasę najbardziej przyjaznym dla środowiska Airbusem A321 neo, zapewniając, że podróżowanie stanie się bardziej przystępne cenowo, ale także bardziej zrównoważone - zaznaczyła cytowana w komunikacie Zsuzsa Trubek, managerka ds. komunikacji korporacyjnej w Wizz Air.