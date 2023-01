Z lotniska w podrzeszowskiej Jasionce odleciał kolejny samolot z 11 ukraińskimi pacjentami na pokładzie. Było wśród pięcioro rannych żołnierzy. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitali w Norwegii.

Pacjenci z Ukrainy trafią do Norwegii / Darek Delmanowicz / PAP

Na pokładzie samolotu była m.in. minister zdrowia Norwegii Ingvild Kjerkol, która w pobliskim hubie medycznym spotkała się z polskim ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim.

W rozmowie z PAP Kjerkol, podkreśliła że to jest jej pierwsza wizyta w hubie w Jasionce. Dla Norwegii bardzo ważna jest współpraca z krajami z UE i to, żeby pomagać Ukraińcom - mówiła. Podkreśliła, że jest wdzięczna polskiemu społeczeństwu za pomoc okazaną Ukraińcom.

Jak poinformowała Kjerkol w Norwegii leczonych jest obecnie 146 pacjentów z Ukrainy, a przygotowanych dla nich zostało w sumie 550 miejsc.

Minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał, że hub w Jasionce został stworzony razem z UE, aby pacjenci mieli miejsce, gdzie mogą zaczekać na transport do różnych miejsce w całej Europie.

Niedzielski zaznaczył, że Polska nie może przyjąć wszystkich pacjentów z Ukrainy. Chcemy być pierwszą linią pomocy i część tych pacjentów możemy przyjąć, ale część musi znaleźć miejsce w innych krajach - tłumaczył. Dodał, że Norwegia była jednym z pierwszych krajów, która zaoferowała, że przyjmie pacjentów, w tym również onkologicznych.

Minister zaznaczył, że przepustowość hubu jest o wiele większa, niż jest obecnie wykorzystywana, ale strona ukraińska nie zgłaszała do tej pory większych potrzeb. Jeśli to się zmieni, jesteśmy przygotowani - zapewnił Niedzielski.

Z hubu do lotniska pacjenci zostali przewiezieni karetkami, a następnie specjalną widną przetransportowani do samolotu. Części z nich towarzyszyły rodziny.

Medevac Hub w Jasionce został otwarty we wrześniu. Służy do szybkiej relokacji ukraińskich pacjentów do krajów Unii Europejskiej i innych państw. Hub prowadzi Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.