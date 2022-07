36 zarzutów dotyczących oszustw usłyszało ośmioro mieszkańców powiatu sanockiego. Jak ustalili policjanci na podstawie fikcyjnych zaświadczeń o zatrudnieniu osoby te mogły wyłudzić z banków i firm pożyczkowych ponad 425 tysięcy złotych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Główny podejrzany w tej sprawie, 31-letni mężczyzna, usłyszał 20 zarzutów.

Sprawą zajmowali się funkcjonariusze zespołu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Do oszustw i wyłudzeń kredytów gotówkowych dochodziło od 2015 do 2020 roku.

Podejrzani to pięć kobiet i dwóch mężczyzn w wieku od 24 do 51 lat, którzy przedstawiali fałszywe zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Akt oskarżenia w tej sprawie został skierowany do sądu. Podejrzanym w zależności od roli w przestępczym procederze, grozić może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.