61-letni mężczyzna spod Rzeszowa utopił osiem szczeniaków. Włożył je do worka i wrzucił do stawu rybnego. Za ten czyn grozi mu do pięciu lat więzienia.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock O sprawie poinformowała podkarpacka policja. Do zdarzenia doszło w połowie sierpnia we wsi Trzeboś w powiecie rzeszowskim. 23-letni mężczyzna przyjechał na swoją działkę, na której ma niewielki staw rybny. W pewnej chwili zauważył unoszący się na wodzie worek. Po wyłowieniu znalazł w środku truchła ośmiu szczeniaków. Zadzwonił pod nr alarmowy 112, a dyspozytor powiadomił dyżurnego komendy policji w Rzeszowie. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy zabezpieczyli martwe zwierzęta i przeprowadzili oględziny. Wypytali o szczegóły, na podstawie wskazówek pojechali z lekarzem weterynarii pod ustalony adres. Na podwórku obok domu zauważyli psa przywiązanego łańcuchem do budy. Według weterynarza suczka rasy mieszanej w czasie nie dłuższym niż 2 tygodnie oszczeniła się. Ponadto miała pokarm do wykarmienia młodych - relacjonuje asp. sztab. Magdalena Żuk, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. 61-letni właściciel psa został zatrzymany dzień później. Policjanci przesłuchali mężczyznę i postawili mu zarzut uśmiercenia ze szczególnym okrucieństwem ośmiu szczeniąt rasy mieszanej. Podejrzany przyznał się do winy. Sprawą zajęła się Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie. Ostatecznie, o dalszym losie podejrzanego zadecyduje sąd.