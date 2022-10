​Samorząd Stalowej Woli oferuje swoim mieszkańcom kupno węgla w cenie 1850 zł brutto za tonę. Jak podkreślił prezydent miasta Lucjusz Nadbereżny, to efekt współpracy i koordynacji działań samorządu z rządem i spółkami Skarbu Państwa. "Po odliczeniu podatku węglowego, który wynosi tysiąc złotych za tonę, mieszkańcy zapłacą w efekcie 850 zł za tonę węgla" - zauważył.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Samorząd Stalowej Woli od samego początku, kiedy stanęliśmy przed wyzwaniem dotyczącym konieczności zapewnienia węgla dla naszych mieszkańców, zgłosił chęć i gotowość, aby w tej akcji uczestniczyć - zapewnił Nadbereżny.

Jak podkreślił prezydent miasta, niska cena to efekt współpracy i koordynacji działań samorządu z rządem i spółkami Skarbu Państwa.

Możemy dzisiaj zaproponować mieszkańcom wyjątkowo atrakcyjną cenę - 1850 zł brutto za tonę węgla - przekazał Nadbereżny.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że odliczając dodatek węglowy w wysokości tysiąca zł do tony, z którego mieszkańcy Stalowej Woli również korzystają, faktyczny koszt zakupu, jaki z własnej kieszeni poniesie mieszkaniec za tonę węgla, to 850 zł.

Mniej za węgiel niż rok temu

Zaznaczył jednocześnie, że obecna cena 850 zł za tonę, po odliczeniu dodatku węglowego, jest niższa, niż w minionym sezonie grzewczym. Wtedy bowiem średnia cena na skupach węgla w regionie Stalowej Woli wynosiła 1300-1400 zł.

Ta cena węgla wysokiej jakości kwalifikowanej, potwierdzonej certyfikatem jakości, którą dzisiaj proponujemy, czyli 850 zł odliczając dodatek węglowy, jest to naprawdę cena wyjątkowo atrakcyjna. I jest to również cena poniżej tej, która jest ustalona w ustawie węglowej - zaznaczył prezydent Stalowej Woli.

Korzystanie z nieużywanej już infrastruktury

Prezydent zapewnił, że w całej logistyce jest wykorzystywana nieużywana już infrastruktura w mieście, co jest szczególnie istotne ze względu na optymalizację kosztów i szybkość działania.

Wykorzystujemy infrastrukturę Tauronu, nieczynnej już elektrowni węglowej, mamy bocznicę kolejową, mamy wywrotnicę wagonów węglowych, skład węgla, który przez miasto jest wynajmowany, zarządzany w tym okresie, no i transport kolejowy, który znacząco obniża koszt logistyczny dotarcia węgla do Stalowej Woli - wyliczał włodarz miasta.

Dodał, że także dystrybucją węgla z ramienia miasta zajmie się jego spółka - Miejski Zakład Komunalny, który - jak podkreślił prezydent - nie zamierza na tej operacji zarabiać.

Węgiel jest już w Stalowej Woli

Dodał, że będzie też możliwość, za dodatkową opłatą, aby Miejski Zakład Komunalny dowiózł węgiel do mieszkańców.

Poinformował, że węgiel już został przywieziony do Stalowej Woli z portów, gdzie bazę ma PGE Paliwa. Został tam wyselekcjonowany i sprawdzony pod względem jakości. Obecnie jest rozładowywany pierwszy transport 40 wagonów, czyli 2200 ton, z czego 70 proc. to węgiel typu orzech, a 30 proc. to ekogroszek, którego mieszkańcy również oczekują.

Zdaniem Nadbereżnego ten pierwszy transport węgla na pewno pokryje pełne zapotrzebowanie mieszkańców Stalowej Woli.

Ponadto samorząd Stalowej Woli zadeklarował współpracę w zakresie samorządowego składu węgla z sąsiednimi gminami, tak, aby one też mogły skorzystać z tej atrakcyjnej ceny. Prezydent zaznaczył, że są już po pierwszych rozmowach. Gminy będą przekazywać Stalowej Woli swoje zapotrzebowanie na węgiel.