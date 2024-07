Mieszkańcy Rzeszowa od dziś mogą zgłaszać projekty do Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W najnowszej jego edycji do podziału będzie blisko 16 mln zł. Nowością jest, że inwestycje będą realizowane na każdym z osiedli.

Zdecydowaliśmy się wprowadzić do RBO zmiany. Zapowiadałem je podczas trwania kampanii wyborczej. Pierwszą z nich jest zwiększenie puli pieniędzy, która jest rezerwowana na zadania zgłoszone przez mieszkańców - mówi prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek.

W ubiegłorocznej edycji RBO do podziału było 9,4 mln złotych, teraz jest 15,7 mln złotych. Drugą ważną zmianą jest to, że każde z rzeszowskich osiedli otrzyma pulę środków do wydania na swoim terenie. Mieszkańcy osiedla głosując wskażą, które zadanie ich zdaniem jest najważniejsze i najpilniejsze do realizacji.

Jeśli chodzi o zwiększenie środków to zmiana dotyczy kategorii drugiej, czyli zadań osiedlowych. Zwiększenie jest w niej bardzo duże - z 6,4 mln złotych do 12,7 mln. Inwestycje w ramach tej kategorii będą realizowane na każdym osiedlu. Te z osiedli, na których mieszka do 2 tys. osób będą miały do rozdysponowania 300 tys. zł, te powyżej 2 tys. zameldowanych mieszkańców kwotę 400 tys. złotych - tłumaczy przewodnicząca Komisji ds. Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego Anna Woźniak-Kunicka.

RBO jest podzielony na trzy kategorie. W pierwszej wybiera się jeden ogólnomiejski projekt, którego wartość nie przekracza 2 mln złotych. Kategoria druga zarezerwowana jest dla projektów osiedlowych, których wartość nie przekracza 300 lub 400 tys. złotych (w zależności od liczby mieszkańców osiedla).

Do kategorii trzeciej należą projekty o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, na które przeznaczony jest 1 mln złotych. Wartość szacunkowa jednego projektu w tej kategorii nie przekracza kwoty 50 tys. złotych.

Harmonogram:



projekty na RBO 2025 można zgłaszać od 30 lipca do 18 sierpnia br.,

projekty będą weryfikowane od 19 sierpnia do 6 września,

9 września przedstawiona zostanie lista projektów dopuszczonych do głosowania,

skargi będzie można składać do 16 września,

23 września nastąpi sporządzenie listy projektów dopuszczonych do głosowania,

głosowanie zaplanowane jest od 24 września do 13 października,

lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 18 października.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl