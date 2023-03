Zwiększyła się liczba hulajnóg elektrycznych dostępnych w Rzeszowie. Kiedyś w mieście działał tylko jeden operator, obecnie jednoślady oferuje do wypożyczenia kilka firm - podał Urząd Miasta. Dzięki temu miasto nie musi już dopłacać do wypożyczalni hulajnóg.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformowali urzędnicy po zimowej przerwie wraca wypożyczalnia hulajnóg Lime, a kilka dni temu firma Bolt znacznie zwiększyła liczbę dostępnych do wypożyczenia urządzeń. Dwie kolejne firmy również chcą wprowadzić swoje hulajnogi i skutery do Rzeszowa.

Takie zainteresowanie sprawia, że miasto nie musi już dopłacać do wypożyczalni hulajnóg. Nie ma w tej chwili takiej potrzeby. Wcześniej robiliśmy to, żeby rozpropagować ideę elektromobilności, pokazać, że alternatywny transport jest w naszym mieście mile widziany. I udało nam się to osiągnąć - wyjaśnia Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie.

Władzom miasta bardzo zależy na wprowadzaniu zeroemisyjnego transportu. Taki był nasz zamysł, aby zaszczepić upodobanie do elektromobilności wśród mieszkańców. I to zadziałało, widać wzrostowy trend, bo hulajnóg jest coraz więcej: zarówno od firm, jak i prywatnych, które kupują sobie rzeszowianie - zauważa Daniel Kunysz, radny Rozwoju Rzeszowa, działacz społeczny.

W tym sezonie w Rzeszowie zostanie rozstawionych kilkaset hulajnog elektrycznych.