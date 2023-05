Ponad 190,5 mln zł kosztować będzie budowa nowego mostu przez San w Jarosławiu na Podkarpaciu. Wykonawcą przeprawy, której budowa ruszyła we wtorek, jest firma Mosty Łódź. Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie 2025 r.

San jesienią / Darek Delmanowicz / PAP

Jak powiedział podczas uroczystości marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, inwestycja była oczekiwana od lat. Wszyscy się cieszymy, że ta inwestycja ruszyła i że za chwilę stanie się faktem - dodał.

Ortyl podkreślił, że dzięki nowemu mostowi otwierają się tereny inwestycyjne. To jest ważne dla rozwoju gospodarczego całego województwa, dlatego ten projekt jest nam tak potrzebny - stwierdził marszałek.

W uroczystości udział wzięła, pochodząca z Jarosławia, wiceminister rodziny i polityki społecznej Anna Schmidt, która zwróciła uwagę, że most jest budowany na obszarze objętym ochroną "Natura 2000". To wydłużyło przygotowania do powstania tej przeprawy. W sumie prace nad dotarciem do tego momentu trwały bardzo długo, bo aż 5 lat - powiedziała.

Sama dokumentacja mostu w Jarosławiu kosztowała ponad 1,1 mln zł i w 80 proc. została sfinansowana z rządowego programu Mosty dla regionów. Z tego programu na Podkarpaciu dotacje otrzymały w sumie cztery mosty. Oprócz Jarosławia są to przeprawy w Sanoku, Stalowej Woli oraz w powiecie brzozowskim. Wszystkie mosty połączą brzegi rzeki San.

Dotychczas w Jarosławiu jest tylko jeden most przez San - to stara, poniemiecka przeprawa. Nowy most będzie miał długość 624 m.

Obok budowy mostu w Jarosławiu powstanie także nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Bełżec, w sumie ok. 4 km. Przebudowana zostanie też niezbędna infrastruktura w miejscowościach Sobiecin i Koniaczów.

Zaprojektowanie i budowa mostu w Jarosławiu wraz z niezbędną infrastrukturą kosztować będzie ponad 190,5 mln zł. Inwestycja ma być gotowa w drugiej połowie 2025 r.