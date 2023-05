W piątek 21. Brygada Strzelców Podhalańskich będzie świętować 30-lecie istnienia. Dla kierowców oznacza to utrudnienia w ruchu. Będą też zmiany w komunikacji miejskiej. Utrudnienia zaczną się już w czwartek wieczorem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przygotowania do piątkowych uroczystości związanych z 30-leciem utworzenia 21. Brygady Strzelców Podhalańskich rozpoczną się w czwartek wieczorem. W związku z tym, na dwie godziny zostanie zamknięta ul. Cieplińskiego.

Od godz. 20 do godz. 22 z ruchu zostanie wyłączony odcinek od ul. Pułaskiego do ul. Ks. Jałowego, po stronie Parku Jedności Polonii z Macierzą. Tak samo będzie w piątek od godz. 12 do 14.

Autobusy komunikacji miejskiej pojadą objazdami. Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że zmiany dotyczą 20 linii autobusowych. Szczegóły można znaleźć na stronie: ztm.rzeszow.pl.



Piątkowe uroczystości rozpocznie o godz. 11 msza święta w intencji żołnierzy i pracowników 21. BSP w kościele garnizonowym przy ul. Reformackiej. Po mszy, ok. godz. 12 z kościoła wyruszy kolumna marszowa. Jej uczestnicy przejdą na al. Cieplińskiego przez Langiewicza i Mochnackiego.

Jak informuje policja, podczas defilady w godz. 12-14 zamknięta dla ruchu będzie al. Cieplińskiego od al. Piłsudskiego (rondo Dmowskiego) do Mochnackiego (rondo Pakosława). Ponadto, w godz. 13-14 zamknięty dla ruchu będzie prawy pas ul. ks. Jałowego na wysokości od ul. Sondeja do al. Cieplińskiego.

Uroczysty apel połączony z wręczeniem wyróżnień i nadaniem tytułów „Honorowych Podhalańczyków rozpocznie się o godz. 12:30