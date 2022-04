W najbliższą niedzielę, 10 kwietnia odbędzie się 15. PKO Półmaraton Rzeszowski. Trasa biegu prowadzić będzie ulicami Rzeszowa oraz Bulwarami nad Wisłokiem. Start i meta będą na Rynku. W związku z wydarzeniem niektóre ulice zostaną częściowo lub całkowicie wyłączone z ruchu.

15. PKO Półmaraton Rzeszowski jest jedną z najważniejszych imprez biegowych zarówno w Rzeszowie, jak i w województwie podkarpackim. Bieg rozpocznie się w niedzielę o godz. 9:30. Zawodnicy wystartują z Rynku. Trasa będzie prowadzić przez: ul. Kościuszki, plac Farny, ul. Sokoła, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Grunwaldzką, al. Piłsudskiego, al. Cieplińskiego, ul. Zygmuntowską, ul. Jagiellońską, ul. 3 Maja, al. Lubomirskich, ul. Szopena, ul. Hetmańską, ul. Wincentego Pola do Bulwarów nad Wisłokiem.

Następnie Bulwarami uczestnicy pobiegną do Lisiej Góry, gdzie zawrócą i przez Olszynki do ul. Szopena i ul. Słowackiego. Bieg zakończy się na Rynku. Wyznaczoną trasę zawodnicy przebiegną dwukrotnie.

Utrudnienia dla kierowców

W związku z biegiem wystąpią utrudnienia w ruchu. W całości zostanie zamknięta ul. Hetmańska oraz most Zamkowy od strony ul. Podwisłocze. Pozostałymi ulicami ruch będzie odbywał się wyznaczonymi pasami, oddzielonymi barierkami i taśmami zabezpieczającymi. Na alejach Piłsudskiego i Cieplińskiego zawodnicy pobiegną lewym pasem - przeciwnie do kierunku jazdy. Częściowo zamknięty będzie również plac Śreniawitów. Tam ruch będzie odbywał się tylko od u Lisa Kuli do Dąbrowskiego i w przeciwnym kierunku.

Pierwsze utrudnienia rozpoczną się ok. godz. 3:00. Wtedy organizatorzy będą rozkładać na ulicach barierki ochronne. Cała trasa pozostanie zamknięta od 8:00 do 13:00. Na poszczególnych odcinkach trasy ruch będzie przywracany stopniowo. Utrudnienia powinny zakończyć się o godz. 14:00.