IMGW wydał w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami dla większości podkarpackich powiatów. Alert przewiduje, że od niedzieli do czwartku temperatura w regionie wyniesie nawet 32 st. C.

Fontanna w Rzeszowie - zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Synoptycy prognozują, że od niedzieli temperatura w dzień na Podkarpaciu wyniesie od 30 st. C do 32 st.C. Natomiast w nocy wynosić będzie od 18 st. C do 20 st. C.

Ostrzeżenie obejmujące powiaty brzozowski, jarosławski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, przemyski, Przemyśl, przeworski, rzeszowski, strzyżowski oraz Rzeszów obowiązuje od niedzieli od godz. 13 do piątku do godz. 18.

Natomiast ostrzeżenie wydane dla powiatów dębickiego, kolbuszowskiego, mieleckiego, niżańskiego, ropczycko-sędziszowskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i Tarnobrzega obowiązuje do środy do godz. 18.

Prawdopodobieństwo wystąpienia upałów oszacowano na 80 proc.