29-letni mieszkaniec Jarosławia za pobicie i udział w kradzieży został zatrzymany przez policję. Podczas ucieczki przed policją o mało co nie utonął w Sanie. O jego dalszych losach zdecyduje sąd.

Policjant wydziału patrolowo-interwencyjnego jarosławskiej komendy / Podkarpacka Policja / Materiały prasowe

Do zdarzenia doszło w środę, po godz. 18, w Jarosławiu na ul. Sanowej. W rejonie stacji paliw doszło do pobicia mężczyzny. Został on bez powodu zaatakowany przez nieznanego mu sprawcę, który uciekł w kierunku ul. Nad Sanem.

Pokrzywdzony oraz obecny na miejscu świadek, podali funkcjonariuszom rysopis agresora. Policjanci pojechali w miejsce, gdzie według relacji obu mężczyzn, uciekł sprawca. W rejonie rzeki zauważyli osobę odpowiadającą rysopisowi. Kiedy dotarli na brzeg, mężczyzna zdążył już wejść do wody i dopłynąć na wysepkę znajdująca się na rzece - informuje podkarpacka policja.

Policjanci wezwali wsparcie patrolu i straży pożarnej.

Po chwili mężczyzna podniósł się z zarośli znajdujących się na wysepce i zaczął wykrzykiwać wulgaryzmy w kierunku funkcjonariuszy. Jego mowa była bełkotliwa. W pewnym momencie stracił równowagę, wpadł do rzeki i trzymając się jedną ręką za konar, zaczął wzywać pomocy. Mężczyzna krzyczał, że się dłużej nie utrzyma - informuje policja.

Sierż. szt. Daniel Madejowski wskoczył do rzeki i popłynął w jego kierunku. Wyciągnął go z wody na wyspę i tam oczekiwał na przybycie strażaków z łodzią. Po przetransportowaniu mężczyzny przez strażaków na brzeg, pomocy udzielili mu ratownicy medyczni.

Cytat Mężczyzna został zatrzymany. Po sprawdzeniu jego danych w policyjnych systemach, bardzo szybko wyjaśniło się dlaczego 29-letni mieszkaniec Jarosławia uciekał przed policjantami. Nie dość, że w rejonie stacji paliw zaczepił bez powodu mężczyznę, to jeszcze był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Jarosławiu. Dodatkowo okazało się, że w 2019 roku, kryminalni prowadzili postępowanie w sprawie kradzieży artykułów spożywczych i przemysłowych z jednego ze sklepów w Jarosławiu, z którą 29-latek miał związek. Postępowanie to zostało zawieszone z uwagi na ukrywanie się podejrzanego - czytamy na stronie podkarpackiej policji.

Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. Jak dodaje policja, "czyn ten popełnił w warunkach recydywy, gdyż był już wcześniej karany za podobne przestępstwa".