Tragedia w Głogowie Małopolskim. Matka, cofając, potrąciła 6-letniego syna

RMF24

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Jest śledztwo w sprawie potrącenia autem przez matkę niespełna 6-letniego synka. Dziecko z ciężkimi obrażeniami trafiło do szpitala, gdzie zmarło. Kobieta była trzeźwa, najprawdopodobniej nie zauważyła syna. Do tragedii doszło w piątkowy poranek na prywatnej posesji w Głogowie Małopolskim koło Rzeszowa.

Postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 32-letnia kobieta, cofając samochód na podjeździe przed domem, najprawdopodobniej nie zauważyła stojącego za pojazdem syna i go potrąciła.

Dziecko w stanie krytycznym zostało natychmiast przetransportowane do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie przy ul. Lwowskiej. Niestety, pomimo natychmiastowo podjętej akcji ratunkowej i intensywnych wysiłków zespołu medycznego, obrażenia wielonarządowe okazały się śmiertelne.

Jak poinformował prok. Ciechanowski, na miejscu służby przeprowadziły, pod bezpośrednim nadzorem prokuratora, szczegółowe oględziny terenu i samochodu uczestniczącego w wypadku. Auto zostało zabezpieczone do dalszych badań przez biegłego z zakresu techniki samochodowej, aby ocenić stan techniczny auta.

Kierująca pojazdem została zbadana na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu – test dał wynik negatywny – przekazał prok. Ciechanowski.

Pobrano od niej także krew do badań toksykologicznych na obecność innych substancji zabronionych.

Z uwagi na stan psychiczny, w jakim znajduje się kobieta, przeprowadzenie z nią czynności przesłuchania na okoliczność przebiegu wypadku było dotychczas niemożliwe – poinformował prok. Krzysztof Ciechanowski.

Zapewnił, że kobieta została objęta specjalistyczną opieką medyczną.

Dokładne przyczyny, uwarunkowania techniczne oraz pełny przebieg tego wypadku będą szczegółowo wyjaśniane w toku prowadzonego śledztwa.