W Rzeszowie już za kilka dni stanie totem dla rowerzystów. Zainstalowany w tym urządzeniu radar mierzy prędkość i będzie „podpowiadać”, czy trzeba przyśpieszyć czy zwolnić, żeby nie hamować na kolejnych światłach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Urządzenie zostanie ustawione przy ścieżce rowerowej na al. Powstańców Warszawy, na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Hetmańską a mostem Karpackim.

To pilotaż. Urządzenie zostało użyczone miastu bezpłatnie przez zewnętrzną firmę. Jego montaż rozpocznie się jeszcze w tym tygodniu, a zacznie ono działać w pierwszym tygodniu sierpnia.

Zależy nam na poszerzeniu oferty dla rowerzystów i usprawnieniu ich funkcjonowania w mieście. Z jednej strony chcemy pokazać, że takie urządzenia już są, z drugiej posłużą nam one do zbierania informacji o ruchu rowerowym w Rzeszowie i jego natężeniu w poszczególnych porach dnia, co będzie bardzo pomocne przy projektowaniu kolejnych ścieżek i korygowaniu działania sygnalizacji świetlnej - powiedział RMF24 Artur Gernand z biura prasowego Urzędu Miasta Rzeszowa.

Praca totemu będzie skoordynowana z działaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Powstańców Warszawy z ul. Hetmańską. Radar będzie mierzył prędkość rowerzysty i przesyłał informację do sterownika sygnalizacji świetlnej. Na tej podstawie na wyświetlaczu LED będzie wyświetlany prosty komunikat np.: "Możesz zwolnić", "Utrzymaj tempo", dzięki czemu rowerzysta będzie wiedział, co zrobić, żeby w miarę możliwości nie zatrzymać się na światłach.