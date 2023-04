Sześciu wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową ostatniego fragmentu trasy Via Carpatia na Podkarpaciu między Lutczą a Domaradzem - poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA Joanna Rarus.

/ GDDKiA Rzeszów / GDDKiA

Rzeczniczka dodała, że jest to już trzecie podejście do wyłonienia wykonawcy ponad 6-kilometrowego odcinka S19; jednym z elementów tego fragmentu drogi będzie ok. kilometrowy tunel.

Kwota, jaką GDDKiA zarezerwowała na budowę tego odcinka, wynosi ponad 1,2 mld zł.

Wśród ofert, które zostały złożone w obecnym przetargu, najniższą złożyło konsorcjum firm Mirbud (lider), Kobylarnia i Interbudmontaż (partnerzy), wynosi ona niemal ponad 1,3 mld zł. Najwyższą ofertę, o wartości ponad 1,6 mld zł, złożyła firma China Road and Bridge Corporation.

Jak zaznaczyła Rarus, teraz oferty zostaną sprawdzone i ocenione według czterech kryteriów. Pierwszym kryterium będzie cena, drugim przedłużenie okresu gwarancji jakości na wyposażenie tunelu, Centrum Zarządzania Tunelem i budynków technicznych oraz na ekrany akustyczne, instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze. Trzecim kryterium branym pod uwagę będzie przedłużenie okresu gwarancji jakości na obiekty mostowe wraz z ich wyposażeniem, a ostatnim - przedłużenie okresu gwarancji jakości na tunel oraz konstrukcje oporowe w tym portale tunelu. Po weryfikacji złożonych ofert podejmiemy dalsze decyzje - zadeklarowała Rarus.

W poprzednich dwóch przetargach oferty przekraczały kosztorys i znacząco różniły się między sobą.

Odcinek S19 Lutcza - Domaradz będzie miał ok. 6,4 km długości; oprócz samej drogi wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Domaradz w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886.

W ramach inwestycji powstaną również: dwunawowy tunel o długości około 990 m pod górą Hyb, jak również Obwód Drogowy w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące tunele wybudowane w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR.

Odcinek drogi ekspresowej między Lutczą a Domaradzem będzie przebiegał przez teren o skomplikowanej budowie geologicznej. Obszar ten, jak stwierdziła Joanna Rarus, charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. W dolinach i w rejonie tunelu dominują obszary leśne. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo - wyjaśniła przedstawicielka GDDKiA.

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała ponad 700 km i będzie przebiegać przez województwa: podlaskie, mazowieckie, lubelskie i podkarpackie.