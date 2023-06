Specjalistyczną karetkę neonatologiczną dla Obwodowego Szpitala Dziecięcego w Iwano-Frankowsku nieodpłatnie przekazały we wtorek w Przemyślu organizacje pożytku publicznego. Karetka będzie wsparciem w opiece medycznej nad noworodkiem, zwłaszcza wcześniakiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Adam Warżawa / PAP

W pełni wyposażoną karetkę nieodpłatnie przekazały Fundacja Neonatus i Fundacja Nienieodpowiedzialni wraz z zaopatrującą polskie szpitale w sprzęt medyczny firmą Kroban.

Jak przekazała PAP wiceprezes Krakowskiej Fundacji Dziecka Narodzonego Neonatus Monika Zielnik, karetka, która wcześniej służyła do przewozu potrzebujących pomocy medycznej noworodków z Ukrainy do polskich szpitali, została doposażona w inkubator transportowy i w respirator. Wartość wyposażonej karetki to około 700 tys. zł.

Zaznaczyła, że karetka będzie ogromnym wsparciem w opiece medycznej nad noworodkami, zwłaszcza urodzonymi przedwcześnie, które często wymagają wsparcia oddechowego.

Obecnie używana karetka przez szpital dziecięcy w Iwano-Frankowsku nie spełnia podstawowych standardów opieki w czasie transportu noworodka. Nowocześnie realizowany transport karetką zapewni bezpieczeństwo noworodkom w trakcie przewożenia pomiędzy odległymi szpitalami w obwodzie iwano-frankowskim - wyjaśniła.

Dodała, że szpital ma tysiąc łóżek przeznaczonych dla dzieci, w tym kilkadziesiąt neonatologicznych.

Zwróciła też uwagę, że choć obecnie Iwano-Frankowsk nie jest bezpośrednio narażony na działania wojenne, to do tego regionu Ukrainy przybywa znaczna liczba kobiet ciężarnych, u których stwierdza się silny stres wynikający z aktualnej sytuacji w kraju. Jest on jedną z najważniejszych przyczyn przedwczesnych porodów.

Jak nam wiadomo od lekarzy pracujących w tym regionie, liczba przedwczesnych porodów w obwodzie iwano-frankowskim gwałtownie narasta i w związku z tym równie gwałtownie wzrasta konieczność realizowania transportów noworodków urodzonych przedwcześnie do ośrodków zapewniających właściwą pomoc medyczną - wskazała wiceprezes fundacji.

Zauważyła, że dostarczenie do tego regionu Ukrainy bardzo dobrze wyposażonego środka transportu przełoży się zatem bezpośrednio na liczbę uratowanych noworodków urodzonych w warunkach konfliktu wojennego.