Służby udaremniły próbę przemytu. Ukrainka ukryła sztabki złota

RMF24

Funkcjonariusze podkarpackiej Krajowej Administracji Skarbowej na przejściu granicznym w Krościenku (pow. bieszczadzki) wykryli nielegalny przewóz trzech sztabek złota wartych 1,5 mln zł. Ukryła je przy sobie obywatelka Ukrainy.

Ukrainka miała przy sobie sztabki złota. Wpadła podczas kontroli na granicy

46-letnia obywatelka Ukrainy przyjechała na przejście graniczne w Krościenku samochodem osobowym.

Jak przekazała rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej st. asp. Justyna Pasieczyńska, w trakcie kontroli, do której wykorzystano skaner, funkcjonariusze KAS wykryli, że kobieta ma przy sobie ukryty towar. Urządzenie precyzyjne wskazało miejsca ukrycia złota.

Okazało się, że trzy kilogramowe sztabki ukryte były w saszetkach pod odzieżą kobiety. Ich wartość oszacowano na około 1,5 mln zł. Złoto zostało zabezpieczone, a na poczet kary, która grozi kobiecie, funkcjonariusze zabezpieczyli 23,4 tys. euro.

Pasieczyńska przypomniała, że osoby wjeżdżające do Unii Europejskiej lub wyjeżdżające z UE mają obowiązek zgłaszać organom celnym przewóz środków pieniężnych, jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza łącznie równowartość 10 tys. euro. Przepis dotyczy przewozu nie tylko gotówki, ale także m.in. czeków, weksli, przekazów pieniężnych czy złota w postaci sztabek.