Przemyt obrazu o tematyce sakralnej udaremnili funkcjonariusze KAS z przejścia granicznego w Korczowej na Podkarpaciu. Ikonę, przedstawiającą męczenników Kościoła Prawosławnego, próbował nielegalnie wwieźć do Polski 58-letni obywatel Ukrainy.

/ KAS /

Jak poinformowała w środę rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie podkom. Edyta Chabowska, przemyt obrazu został udaremniony podczas szczegółowej kontroli busa na ukraińskich numerach rejestracyjnych.

Owinięty folią obraz o wymiarach ponad 50 x 70 cm znajdował się w części ładunkowej pojazdu. 58-letni kierowca, mimo obowiązujących wymogów, nie zgłosił przewożonego obrazu do kontroli- dodała.

Według wstępnej opinii zabezpieczona ikona datowana jest na przełom XIX i XX wieku. Przedstawia świętych męczenników Kościoła Prawosławnego: Michała, Teodozja, Stefana i Dymitra.

Jak podkreśliła rzeczniczka, obraz wymaga dalszych szczegółowych ekspertyz.

/ KAS /

Podkom. Chabowska przypomniała, że jeżeli przywóz dóbr kultury dokonywany jest z państw nienależących do UE, to należy przywożony obiekt zgłosić organom celnym „w celu objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną”.

„W przywozie na dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie, w rozumieniu przepisów celnych, obowiązują stawki: celna 0 proc. oraz podatku VAT 8 proc. od zadeklarowanej wartości towaru” – zaznaczyła.

Z kolei w przypadku wywozu zabytków na stałe z Polski, pozwolenie wydaje minister kultury i dziedzictwa narodowego.