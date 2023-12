Ośmiu mężczyzn w wieku od 25 do 64 lat zostało zatrzymanych przez podkarpackich policjantów. Są oni podejrzani o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, grozi im nawet 10 lat więzienia.

Akcja służb / Podkarpacka Policja /

O zatrzymaniu ośmiu osób, do którego doszło w ubiegłym tygodniu, poinformowała podkarpacka policja. Zatrzymani to mężczyźni w wieku 25-64 lata, pochodzący z województw wielkopolskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego.

W akcji brali udział mundurowi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej z Placówki w Korczowej i Prokuraturą Okręgową w Przemyślu.

Jakie zarzuty usłyszeli zatrzymani?

Ośmiu mężczyzn usłyszało zarzuty paserstwa akcyzowego i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

Jak podaje podkarpacka policja, członkowie gangu, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, skupowali, magazynowali, a następnie wprowadzali na teren kraju m.in. wyroby tytoniowe w postaci papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy.

"W wyniku przeszukań posesji i nieruchomości należących do podejrzanych, funkcjonariusze policji i straży granicznej ujawnili i zabezpieczyli nie mniej niż 4300 paczek papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy, 16 worków suszu tytoniowego, 33 litry spirytusu oraz pieniądze w kwocie 370 tys. złotych" - przekazała podkarpacka policja.

Gang akcyzowy rozbity Podkarpacka Policja /

Mundurowi dodali, że z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, iż podejrzani do chwili zatrzymania zdołali wprowadzić do obrotu na terenie kraju wyroby tytoniowe w postaci papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy łącznie w ilości blisko 190 tys. paczek papierosów oraz 1120 litrów spirytusu. Spowodowało to uszczuplenie wpływów do Skarbu Państwa z tytułu cła, akcyzy oraz VAT na kwotę blisko 4,5 miliona zł.

Sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie na 3 miesiące wobec pięciu podejrzanych, natomiast wobec trzech zastosowano środki wolnościowe w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju i poręczenia majątkowego.

Za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Na poczet przyszłych kar i należności śledczy zabezpieczyli mienie sprawców na łączną kwotę blisko 8 milionów złotych.