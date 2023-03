Policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego krośnieńskiej komendy powrócili do sprawy napadu na właścicielu kantoru z 2000 roku. Mężczyzna został zaatakowany przez dwóch sprawców, którzy ukradli mu saszetkę z pieniędzmi i uciekli. W 2009 roku ten sam właściciel kantoru został zamordowany. Zdaniem śledczych, te dwa zdarzenia - z 2000 i 2009 roku - mogą być powiązane.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło 16 grudnia 2000 r. na ul. Lenarta w Krośnie. Do idącego chodnikiem 68-latka podeszło dwóch częściowo zamaskowanych sprawców, którzy zaatakowali mężczyznę, uderzając go metalową rurką oraz kopiąc go po całym ciele. Napastnicy ukradli należącą do ofiary saszetkę z pieniędzmi i uciekli.

Z policyjnych ustaleń wynika, że sprawcami byli mężczyźni, wówczas w wieku 20-30 lat. Jeden z nich miał około 180 cm wzrostu, drugi z napastników był nieco niższy. Następnego dnia po zdarzeniu, funkcjonariusze zabezpieczyli skradzioną saszetkę, która prawdopodobnie została podrzucona w rejon przestępstwa przez osobę poruszającą się samochodem osobowym typu kombi, w kolorze zielonym - podaje policja podkarpacka.

Wówczas śledczy nie ustalili tożsamości sprawców ataku. Jak informują śledczy, podejrzewa się, że rozbój z 2000 roku może mieć związek z morderstwem właściciela kantoru z Krosna. Do zabójstwa doszło w lipcu 2009 roku.

Szczegółowa analiza zabezpieczonego wówczas materiału dowodowego dała podstawę do ponownego podjęcia śledztwa w tej sprawie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologii kryminalistycznej wyodrębniono obszary, które wymagają bardziej wnikliwej analizy i drobiazgowej weryfikacji - informuje policja.

Nowy wątek śledztwa realizują funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Krośnie. Policjanci współpracują ze śledczymi rzeszowskiego "Archiwum X", którzy badają sprawę zabójstwa krośnieńskiego przedsiębiorcy.

W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji mogący pomóc służbom w rozwiązaniu tej sprawy, prosimy o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Krośnie tel. 47 828-35-05 lub Małopolskim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie - email: sekretariat.wzkra@prokuratura.gov.pl.