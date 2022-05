Za Galerią Rzeszów budowany jest nowy przystanek kolejowy. Będzie obsługiwał połączenia na linii Rzeszów - Strzyżów - Rzeszów na potrzeby Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej. Wybudowany tam zostanie 100-metrowy peron. Zamontowane będą wiaty i ławki.

Pociąg Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej, na stacji Rzeszów Staroniwa / Darek Delmanowicz / PAP

Jak informuje Piotr Hamarnik z Zespołu Prasowego PKP Polskich Linii Kolejowych, udogodnieniem dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się po peronie będą pochylnie i oznakowanie z systemem ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych i słabo widzących. Będzie także czytelne oznakowanie i tablice informacyjne - podaje portal nowiny24.pl.

Pociągi z Rzeszowa do Strzyżowa ruszą już w październiku. Wszystkie prace budowlane zakończą się kilka tygodni później.

Przewozy kolejowe w ramach PKA zostały uruchomione w styczniu 2021 roku, na liniach: Rzeszów - Dębica - Rzeszów, Rzeszów - Przeworsk - Rzeszów oraz (w niepełnym wymiarze) na linii Rzeszów - Strzyżów - Rzeszów. Na początku tego roku została uruchomiona linia Rzeszów - Kolbuszowa - Rzeszów.

Podróżni zyskają pięć dodatkowych przystanków:

Będą to Rzeszów Galeria, Rzeszów Osiedle Dąbrowskiego, Boguchwała, Lutoryż i Żarnowa. Dwa przystanki będą przebudowane: Glinik Charzewski i Strzyżów. Nowe obiekty zapewnią mieszkańcom łatwiejszy dostęp do kolei.

Oprócz pięciu nowych przystanków na linii Rzeszów Główny - Strzyżów, powstaną także nowe obiekty na innych trasach, z których korzysta Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna. Na linii z Rzeszowa do Dębicy i Przeworska, oprócz Rzeszowa Wschodniego i Rzeszowa Dworzysko, będą przystanki Rzeszów Północny oraz Sędziszów Małopolski Wschodni. W planach jest też nowa linia kolejowa z Rzeszowa do Jasionki. Będzie ona miała ok. 5 km długości, a przystanek przy lotnisku będzie połączony z terminalem lotniczym.

Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna jest jednym z największych przedsięwzięć w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na Podkarpaciu. Oferta PKA ma zachęcić do zostawienia samochodów i podróżowania pociągami. W tym celu zwiększona ma być częstotliwość kursów.